Cae una banda en Valladolid que asaltaba camiones en áreas de descanso

La Guardia Civil ha detenido a seis personas como responsables del robo de mercancías en ruta, forzando camiones estacionados en áreas de descanso, en muchos casos mientras el conductor dormía en el interior del vehículo. La organización criminal estaba asentada en Valladolid pero actuaba en varias provincias de Castilla y León.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la investigación comenzó en diciembre del año pasado, tras el robo de un turismo y una furgoneta en las localidades de Boecillo y Aldeamayor de San Martín, vehículos que posteriormente aparecieron en un pinar de la localidad de Cuéllar (Segovia).

Los primeros indicios apuntaban a un grupo de personas como los presuntos responsables. Todos ellos eran vecinos de Valladolid, salvo uno y tenían numerosos antecedentes penales. Poco después volvieron a actuar, robaron una furgoneta en la ciudad de Zamora y sustrajeron mercancía en esa misma provincia. Estos hechos hicieron que las investigaciones de ambas comandancias se unificaran, lo que llevó a iniciar una investigación conjunta.

Su peligrosidad iba en aumento

A comienzos de este año, el grupo criminal inició una intensa actividad delictiva, cometiendo robos de vehículos y mercancías en las provincias de Valladolid, Zamora, Burgos y Segovia. El grupo criminal elevó la peligrosidad de sus acciones en la localidad de Villanueva de los Caballeros (Valladolid), donde, al ser sorprendidos por el conductor de un camión cuya carga estaban robando, lejos de huir, arremetieron contra él.

La Guardia Civil logró detener a uno de los responsables. Un individuo que llevaba tiempo residiendo en un hotel de Valladolid, un lugar cuya localización supuso un importante esfuerzo para los agentes. Se trataba de un delincuente con amplia experiencia y en libertad desde mayo de 2023 tras cumplir varios años de condena por hechos similares.

En días sucesivos, en otra zona de Valladolid, fueron detenidos otros dos miembros del grupo. Además, en la localidad de Renedo de Esgueva se produjo una cuarta detención: un vecino de Valladolid que proporcionaba apoyo logístico a la organización criminal, y otros dos componentes de la organización en Zamora.

En los registros realizados, la Guardia Civil se ha incautado de dispositivos para arrancar vehículos, medios de ocultación, dinero y numerosa mercancía sustraída ilegalmente. Además, en una de las fincas se localizaron varias placas de matrícula utilizadas por la organización y los restos despiezados y calcinados de un turismo sustraído el 20 de febrero en la localidad de Burgos.

A lo largo de la investigación, la Guardia Civil ha logrado esclarecer un total de 32 delitos, entre ellos 12 sustracciones de vehículos, 6 tentativas de robo de vehículos, 12 robos en el interior de camiones, uno de ellos con violencia y 2 tentativas de robo en camiones.

Después de ser puestos a disposición judicial, cuatro de los integrantes de este grupo criminal han entrado en prisión. La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer nuevos hechos delictivos relacionados con los arrestados.