Cae una pareja que saqueaba cementerios para vender los crucifijos como chatarra

La Guardia Civil de Navarra investiga a un varón y a una mujer como presuntos autores de diez delitos de hurto cometidos en distintos cementerios de Navarra y comunidades autónomas cercanas.

Los objetos robados eran vendidos como chatarra en empresas gestoras de residuos, principalmente de latón, cobre y aluminio, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, en el que indica que la investigación se inició tras detectarse diversos hechos delictivos en cementerios, especialmente en localidades de La Rioja.

El Equipo ROCA de Tudela se hizo cargo de la investigación y llevó a cabo varias inspecciones en empresas gestoras de residuos de la Ribera de Navarra en las que se localizaron e incautaron numerosos objetos ornamentales fabricados en cobre, latón y aluminio, jarrones, crucifijos, cadenas delimitadoras de panteones y otros elementos funerarios.

Las pesquisas permitieron identificar como presuntos autores a un hombre y una mujer, de 56 y 61 años, respectivamente, vecinos de Tarazona (Zaragoza), que se desplazaban por cementerios de localidades de La Rioja, Zaragoza, Soria y País Vasco para sustraer este tipo de objetos.

Buena parte del material ha sido devuelto

El hallazgo del material en diferentes empresas de reciclaje dio lugar a una labor coordinada entre distintas unidades de la Guardia Civil de diferentes comunidades autónomas, así como la Ertzaintza con el objetivo de localizar a los perjudicados residentes en País Vasco. Para ello, se revisaron denuncias interpuestas tanto en Oficinas de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil como en otros cuerpos policiales.

Paralelamente, se difundieron imágenes de los objetos recuperados entre administraciones públicas y fuerzas policiales, con el objetivo de facilitar su identificación y llegar a los posibles afectados. Asimismo, conjuntamente con el Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama (La Rioja) y la Guardia Civil de La Rioja, se organizó una exposición de los efectos recuperados.

Gracias a estas gestiones, una gran parte del material ha sido devuelto a sus propietarios. Aquellos objetos no reconocidos permanecen depositados en dependencias de la Guardia Civil de Tudela, a disposición de la autoridad judicial. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tafalla.