Cae una red que vaciaba cuentas bancarias con falsos SMS

Tres hombres entre 24 y 28 años han sido detenidos por, presuntamente, formar parte de un grupo que enviaba mensajes que simulaban proceder de entidades bancarias para estafar a víctimas en varios puntos de España. Los tres detenidos, con edades comprendidas entre los 24 y los 28 años, han sido arrestados en Torrevieja (Alicante).

La investigación desarrollada por el Instituto Armado reveló que los presuntos delincuentes empleaban una técnica conocida como smishing. Este método consiste en el envío masivo de mensajes de texto que simulan proceder de diferentes entidades bancarias. En estas comunicaciones fraudulentas, se alertaba a las víctimas de supuestos cargos no autorizados o de incidencias graves en sus cuentas corrientes, generando así un estado de alarma que facilitaba el engaño posterior.

Una vez que la víctima caía en la trampa inicial, los estafadores daban un paso más en su sofisticada estrategia mediante el uso del spoofing. Los afectados recibían llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacían pasar de forma convincente por empleados del banco. Aprovechando la confusión y el temor a perder su dinero, lograban que los clientes les facilitaran sus claves de acceso y los códigos de verificación necesarios para operar libremente con las cuentas.

Aunque las víctimas se encontraban repartidas por gran parte de la geografía nacional, los investigadores descubrieron un patrón claro en la fase de extracción de los fondos. Todas las retiradas de dinero en efectivo en cajeros automáticos se concentraban en una zona muy delimitada de Orihuela Costa. Asimismo, el rastreo del capital sustraído demostró que los delincuentes realizaban sus compras en un mismo centro comercial ubicado en los alrededores de dicha área.

Con el dinero obtenido ilícitamente, los tres detenidos adquirían artículos de alto valor económico, tales como teléfonos móviles de última generación, relojes, perfumes exclusivos y prendas de ropa de marca. La Benemérita ha logrado acreditar hasta el momento un perjuicio económico que asciende a 30.975 euros, si bien la investigación sigue su curso.

Las autoridades han logrado esclarecer, hasta el momento, al menos ocho hechos delictivos que afectaron a ciudadanos residentes en diversas provincias españolas, concretamente en Alicante, Almería, Barcelona, Guadalajara, Madrid, Murcia, Sevilla y Valencia. Tras su arresto y la correspondiente instrucción de diligencias, los acusados han sido puestos a disposición judicial, quedando en libertad con cargos y sujetos a medidas cautelares.