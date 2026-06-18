Una queja vecinal por un perro destapa un centro de producción de marihuana en Granada

Una intervención rutinaria de la Policía Local de Granada, originada en un principio por las molestias provocadas por un animal, ha derivado en el desmantelamiento de una importante plantación de droga. Los hechos tuvieron lugar durante el mediodía de este pasado miércoles en el distrito Norte de la ciudad andaluza, una zona donde las fuerzas de seguridad mantienen una vigilancia constante frente a este tipo de ilícitos penales.

Según han detallado fuentes policiales, los efectivos pertenecientes a la Unidad de Bienestar Animal se habían desplazado hasta el lugar para realizar un seguimiento exhaustivo a un perro que estaba suscitando severas quejas por parte del vecindario. El objetivo inicial del operativo era localizar el domicilio del dueño del animal para proceder a la correspondiente inspección y garantizar el cumplimiento de las normativas municipales de convivencia.

No obstante, la búsqueda dio un giro inesperado cuando los agentes llegaron a la dirección señalada. Al presentarse frente al domicilio del propietario del perro, los agentes se percataron de que la vivienda colindante presentaba evidentes signos de haber sido manipulada, destacando una puerta forzada que levantó de inmediato las sospechas de la patrulla policial. A ello se sumó un intenso y característico olor a estupefacientes que emanaba desde el interior del inmueble.

Ante las evidencias de la comisión de un presunto delito, los agentes procedieron a inspeccionar la vivienda, que se encontraba totalmente deshabitada. En su interior, descubrieron que el espacio había sido transformado en un centro de producción a gran escala, hallando un total de 480 plantas de marihuana que estaban siendo cultivadas al margen de la ley para su posterior distribución en el mercado negro.

Las instalaciones contaban con todo el entramado técnico necesario para garantizar el rápido crecimiento de la droga. Los responsables de la plantación habían instalado potentes focos de luz artificial, así como los habituales sistemas de ventilación que requieren este tipo de invernaderos clandestinos.

Al tratarse de una casa utilizada exclusivamente para el cultivo de estas sustancias ilícitas, los agentes no encontraron a ninguna persona en su interior, por lo que hasta el momento no se han producido detenciones. Las autoridades han procedido a la incautación del medio millar de plantas y mantienen abierta una investigación para tratar de identificar y poner a disposición de la Justicia a los artífices de esta actividad criminal.