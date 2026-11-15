La investigación por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, entra en una fase decisiva con la declaración de 33 testigos ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, Raquel Nieto. Las comparecencias, que estaban previstas inicialmente para el martes y fueron aplazadas hasta este jueves, se prolongarán durante nueve jornadas con el objetivo de esclarecer qué ocurrió el 14 de diciembre de 2024, cuando el empresario cayó por un desnivel de unos 100 metros mientras hacía senderismo en Montserrat junto a su hijo mayor, Jonathan, el único investigado en la causa.

Entre las personas citadas figuran algunos de los nombres más destacados de la élite económica catalana, como el abogado Miquel Roca, el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, y el actual consejero delegado de Mango, Toni Ruiz. Algunos de ellos fueron nombrados albaceas por el empresario y otros participaron en la creación de la fundación filantrópica que Andic quería poner en marcha y que, según se ha planteado en la investigación, podría haber tenido consecuencias sobre la herencia de sus hijos.

Buena parte de estos testigos han sido propuestos por la defensa de Jonathan Andic con la intención de desmontar el posible móvil económico que los Mossos y la Fiscalía sitúan detrás de la muerte del fundador de Mango. La tesis de los investigadores apunta a que el hijo pudo empujar a su padre por el barranco, mientras que la defensa busca acreditar que la caída fue accidental.

La estrategia de la defensa de Jonathan Andic

Alfonso Egea considera que el protagonismo que se está dando a esta ronda de declaraciones responde, en buena medida, a la estrategia de la defensa para debilitar los indicios antes de que el caso llegue a juicio.

"Estamos, y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, picando el anzuelo que nos está poniendo la defensa de Andik", advierte el periodista de investigación en el programa de esRadio En casa de Herrero. A su juicio, los abogados del hijo del empresario pretenden "dinamitar cualquier tipo de indicio o sospecha previo a que lleguemos al meollo de la cuestión".

Egea distingue entre la pregunta que debe resolver la investigación y la que intenta colocar la defensa. "¿Qué es lo que investiga la justicia? ¿Mató o no mató usted a su padre? ¿Qué es lo que pretende la defensa de Andik? ¿Tenía o no tenía usted algún motivo para matar a su padre?", plantea.

El periodista entiende que esta estrategia busca evitar que la causa llegue a un juicio en el que un jurado tenga que pronunciarse sobre la muerte del empresario. Para ello, considera que la defensa necesita desmontar el posible móvil económico y acreditar que la relación patrimonial entre padre e hijo era buena, que no hubo cambios en el testamento y que los planes de crear una fundación no suponían un perjuicio para Jonathan.

"Si todos mantenemos que Isaac Andik fue víctima de la codicia de su hijo, tenemos que demostrar que la relación económica era más que saludable, que no hubo cambios de testamento, que estaba al tanto de todas las fundaciones que el padre quería hacer, que nunca le iba a suponer un problema económico", explica Egea.

Y añade que, si ese móvil pierde fuerza, el jurado podría centrarse en otras cuestiones distintas a las circunstancias concretas de la caída.

La secretaria de Andic, uno de los testimonios más relevantes

Entre los 33 testigos convocados también destaca la asistente personal de Isak Andic, una persona de máxima confianza del empresario que llevaba tanto su agenda como la de su hijo y que puede aportar información sobre la relación entre ambos. La mujer figura además como beneficiaria de un millón de euros en el testamento del fundador de Mango, uno de los pocos legados destinados a alguien ajeno al entorno familiar.

En su declaración ante los Mossos, esta trabajadora ya había señalado que Andic gozaba de un excelente estado físico y de salud. Su testimonio cobra especial relevancia en una investigación que presta atención a dos aspectos físicos del empresario: sus rodillas y sus manos.

Egea pone el foco precisamente en esta asistente personal, a la que considera una de las testigos más importantes de esta fase. "La secretaria de Isaac Andik, que es la mayor depositaria de todos sus secretos, de sus agendas, de sus gustos, de sus desvelos", destaca.

El periodista subraya que se trata de una persona que conocía de cerca la vida cotidiana del empresario y que podía explicar cómo era su relación con Jonathan. En concreto, tendrá que aclarar si escuchaba conversaciones o comentarios que reflejaran una relación conflictiva entre padre e hijo.

"Esa mujer tiene que contarle a la instructora si es verdad que la relación con el hijo era tormentosa. Si cada vez que él colgaba el teléfono en la oficina, ella le escuchaba decir, compartir 'otra vez la he vuelto a tener con Jonathan', 'otra vez he vuelto a tener un problema'", señala.

Sin embargo, Egea apunta que la versión de la asistente personal parece alejarse de esa descripción de una relación especialmente deteriorada. "No sé si por la lealtad debida a tantísimos años de servicio o porque realmente la relación no era tan terrible como nos han vendido en algunos aspectos", afirma. Por ello, insiste en que su declaración le parece "el testimonio clave".

Preguntado por el hecho de que haya sido la Fiscalía quien haya solicitado su comparecencia, Egea considera que es una señal de que el Ministerio Público sabe a quién debe escuchar. "Insisto, puede que sea la más creíble de todos los testigos", concluye.

Las rodillas y las manos, dos puntos clave

Otro de los aspectos centrales de la investigación gira en torno al estado físico de Isak Andic. La defensa de Jonathan sostiene que su padre padecía artrosis en una rodilla y que esa dolencia podría haber provocado una caída accidental. Frente a ello, los investigadores se fijan en las manos del empresario, en las que no se encontraron rasguños ni marcas que pudieran indicar que intentó agarrarse a algún elemento durante la caída.

Alfonso Egea, sin embargo, advierte de que la ausencia de lesiones en las manos no permite establecer por sí sola cómo se produjo la precipitación. "Las muertes por precipitación nunca son una ciencia exacta", recuerda.

El periodista señala que la falta de marcas puede responder a distintas circunstancias: desde que alguien empujara a Andic hasta que el resbalón lo colocara en una posición en la que no pudiera sujetarse a nada. "No se pueden encontrar marcas en las manos de Andik por un montón de motivos", explica.

De esta forma, Egea considera que presentar la ausencia de lesiones como una prueba concluyente puede resultar engañoso. La cuestión, sostiene, es que se trata de una conclusión policial que no permite reconstruir de manera automática cómo se produjo la caída.