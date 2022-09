La declaración completa de Oltra ante el juez: de su "estallido emocional" al "no lo sé, pero lo dudo"

Libertad Digital ha tenido acceso a la declaración completa como investigada de la exvicepresidenta y exconsejera de Igualdad Valenciana, Mónica Oltra. La dirigente de Compromís fue imputada por encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada de 14 años.

Oltra declaró durante 7 horas ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos. Contestó las preguntas del juez, el fiscal y de las partes, salvo a las acusaciones. La causa se inició tras la querella presentada por la asociación GOBIERNA-TE.

Tal y como se recoge en la transcripción de su declaración, Oltra aseguró desconocer la actuación de los técnicos de su Consejería en el caso de abusos sexuales de su marido cuando trabajaba como cuidador en un centro de la Comunidad valenciana. Uno de sus argumentos más repetidos al ser interpelada por el instructor fue "no lo sé, pero lo dudo".

No obstante, Oltra causó un gran estupor en sede judicial por otra afirmación. Reconoció que ordenó a su jefe de Gabinete recabar información sobre la investigación judicial abierta a su marido en agosto de 2017 y posteriormente añadió que supuestamente no volvió a tener ningún conocimiento de los hechos hasta la primera sentencia sobre este caso en junio de 2020. Es decir, que no supo nada sobre este asunto en dos años y medio.

Sobre su confesión en el Parlamento valenciano en la que afirmó que ella fue la que dio las órdenes para iniciar el denominado expediente parajudicial, cuyo objetivo fue encubrir los abusos y desacreditar a la víctima, Oltra se desdecía ante el juez. No sólo inventando que habló en "singular mayestático" en nombre de la Consejería, también aseguró al instructor que su confesión respondía a "un estallido emocional", pero que sus palabras no eran ciertas. A continuación, resumimos las afirmaciones clave de la declaración judicial de Oltra.

Oltra siguió viviendo con su marido tras los abusos

Manifiesta que la relación de pareja se acabó en verano de 2016 y seguimos compartiendo el inmueble hasta finales de agosto o principios de septiembre de 2017. Preguntada acerca de si el 20 de febrero de 2017 usted y su marido convivían con sus hijos en el domicilio de la localidad de Riba Roja de Turia donde residía cada uno manifiesta que compartíamos inmueble. Preguntada acerca de si supo que el Sr. RAMIREZ ICARDI dejo de trabajar en el CAM Niño Jesús a partir del 20 de febrero y hasta el 12 de marzo de 2017 manifiesta que ese fue un mes con mucha actividad porque yo tenía que desplazarme fuera de Valencia y estuve en Bruselas y estuve en Madrid, y la conciliación con los niños en casa, si yo no estaba en casa, tenía que tirar de mi madre porque todavía eran pequeños y él trabajaba de noche semana sí y otra no y en ese intervalo le dije que me tenía que ir fuera y él me dijo que le debían días y que no me preocupara de los niños que él los iba a atender. Que teníamos ya pautadas las semanas que yo me hacía cargo de los niños y al revés.

Preguntada acerca de si el hecho de que su marido fuera apartado de su trabajo fue puesto en su conocimiento por cualquier persona, incluidos su hijos, manifiesta que no.

Sobre su "deber de abstención"

Preguntada acerca del motivo por el que dio instrucciones de cualquier clase a su Jefe de gabinete si Ud. entendía que era una exigencia ética y una responsabilidad política por su parte la de abstenerse en relación con todo lo relativo al CAM Niño Jesús, en relación con su parentesco con el Sr. Ramírez, manifiesta que no podía pasar este asunto sin ponerlo en conocimiento de la Consejería, porque en todo caso el deber de abstención implicaba el no tomar una decisión sobre este asunto, pero no obviamente ante una información tan importante, ocultarlo.

Cuándo tuvo conocimiento de los abusos

Preguntada acerca de si como refirió igualmente en sede parlamentaria, en el caso, como usted lo llamo, de "Niño Jesús", usted no tuvo conocimiento de los hechos atribuidos a su marido Sr. RAMIREZ ICARDI si no hasta el 4 de agosto de 2017 manifiesta que así es.

¿Dio órdenes para encubrir los abusos?

Preguntada acerca de si usted, directamente o por medio de cualquier otra persona, dio instrucciones de cualquier clase en relación con los hechos efectivamente comunicados por la Dirección del Centro sobre los presuntos abusos sexuales sufridos por MAITE y, caso afirmativo, cuales fueron manifiesta que no en ningún momento. Preguntada acerca de si el propio día 4 de agosto dio instrucciones a su jefe de gabinete en el sentido de recabar información y de exigir la máxima pulcritud y diligencia y la mayor protección de la joven, como consta en el Diario de Sesiones manifiesta que en ese primer momento el 4 de agosto lo primero que le digo es que recabe información y acerca de si de esto en la Consejería alguien sabe algo, porque yo me había enterado como Mónica Oltra y no como consejera. Preguntada acerca de si usted ordenó a la Directora General que ordenara a su vez a la Directora Territorial la apertura de un expediente "a fin de constatar los hechos y que se informe a la Dirección General de las actuaciones realizadas" como refirió en sede parlamentaria y, posteriormente ante todos los medios de comunicación manifiesta que no y no creo haberlo dicho así, ni haber dicho eso nunca en sede parlamentaria.

El "estallido emocional" y el "desahogo" de Oltra

Preguntada acerca de cual fue le motivo por el que declaró a los medios de comunicación que era quien había ordenado a la Directora General que abriera el Expediente y manifiesta que fue un estallido emocional. Que el día previo se había producido la imputación de 5 personas incluida la de la Directora General y mi hijo me preguntó cuando oyó la noticia en la radio de si esas personas no eran compañeras mías y si no tenían familia y me preguntó si esas familias no estarían padeciendo también. Y creo que esta pregunta de mi hijo fue lo que desató también tras un desayuno informativo con los medios sobre la renta valenciana de inclusión y las preguntas iban enfocadas a las imputaciones. Fue un momento de alta tensión emocional, incluso recuerdo que tras los periodistas se encontraba una funcionaria llorando, y a mí me parecía muy injusto que, por lo que consideró que era una cacería política de la extrema derecha, personas que pienso que no deben estar encausadas, porque el blanco de la persecución era yo, ellos y su familia estuvieran padeciendo. Y fue mi manera de desahogarme.

En el centro, todos sabían que el cuidador era su marido

Preguntada acerca de si Ud. sabe el motivo por el que en el CAM niño Jesús quienes allí trabajaban y que han declarado en sede judicial tuvieran conocimiento de que el Sr. Ramírez era su marido, manifiesta que yo no los conozco y no sé como sabían que era mi marido. Preguntada acerca de cómo lo sabía los propios menores acogidos en el Centro, de que el Sr. Ramírez era su marido y manifiesta que no lo sabe.

Así se desacreditó el testimonio de la víctima

Preguntada acerca de cómo entiende que funcionarios tan veteranos como el Sr. Soriano, que refiere que comunico todo a la Sra. NOGUES, igualmente muy experimentada o, como la Sra. GARCIA TARIN se basaran en una conversación de una psicóloga con la menor de apenas 45 minutos y en la que no se trató en absoluto del tema de los presuntos abusos y sin que nadie preguntara una sola vez a la niña sobre los mismos se decidió sin más no darle crédito manifiesta que no tengo conocimientos para juzgar esa actuación. Yo soy licenciada en derecho, pero no tengo conocimientos en psicología e intervención social para emitir un juicio sobre esa actuación funcionarial e insiste el símil con Sanidad en un intervención quirúrgica, porque no tengo conocimientos para ello.

La vuelta al centro de su marido tras los abusos

Preguntada acerca de cómo entiende usted que sin haberse formulado una sola pregunta a la niña o adolescente, se solicite por la Dirección del Centro la versión del Sr. RAMIREZ ICARDI sólo una vez que ya se había decidido su reincorporación al Centro del mismo como se desprende del Informe de Incidencias confeccionado por la Sra. DOMINGO, con fecha 27/02/17 y fecha seguimiento de incidencia 08/03/2017 manifiesta que no lo puedo valorar.

Preguntada acerca de cómo entiende usted el hecho de que el presunto abusador de una menor en situación de desamparo sea reintegrado el 12 de marzo de 2017 al CAM donde debe estar la menor y que nadie haga nada para evitarlo como indicarle al CAM que despidiera al Sr. RAMIREZ o se trasladara por la Conselleria a la niña de Centro manifiesta que ella desconocía todo esto. E insisto en que no soy psicóloga y no sé como hay que evaluar a una menor.

Su confesión: corresponde con una "pluralidad de personas"

Se le ponen de manifiesto sus afirmaciones en sede parlamentaria respecto a que conoce del tema el viernes 4 de agosto y por circunstancias personales y tiene conocimiento que ni el Centro, ni la Dirección Territorial han dado credibilidad al relato de la joven y que, conforme pasan los días ven que el caso no se ha trasladado a Fiscalía y las preguntas que usted misma se hace: ¿Se imaginan que ante esta situación yo como Consellera no hubiera movido un dedo para ver que había fallado, ni para ver cómo estaba la joven, ni para asegurarme si era cierto lo que se contaba? Y se le pregunta acerca de que podía hacer usted si su deber legal y éticamente era no hacer nada y que lo hiciera quien debiera como consecuencia de su deber de abstención en un hecho en el que estaba implicado su marido y manifiesta que insisto en que el deber de abstención no es desentenderse de las cuestiones, pero en este caso es una comparecencia política en la que formulo unas preguntas retóricas y contesto con un conjunto de acciones y decisiones y por mucho que las interprete en primera persona porque la interpelada soy yo, responde de hechos y de acciones que se corresponden con una pluralidad de personas.

No ayudó en la investigación judicial

Preguntada acerca de por qué no consideró que existiendo una causa abierta en un Juzgado de Instrucción, no se facilitara a dicho Juzgado, toda la documentación obrante en la Dirección Territorial y que pudiera servir para esclarecer los hechos y manifiesta que porque entiendo que no es mi función como consejera y menos en ese caso.

La revictimización de la menor abusada

Preguntada acerca de si valora que se produjo una nueva victimización de la menor con todo este proceder para tratar de saber lo que ya investigaba el órgano jurisdiccional competente manifiesta que no tengo conocimientos para valorar esto.

La Consejería no se personó con la víctima

Preguntada acerca del motivo por el que sabiendo la Consejería de la existencia de un proceso, no trato de personarse en la causa en defensa de la niña como acusación particular, siquiera de forma adhesiva a la acusación del Ministerio Fiscal atendiendo a la amplia doctrina jurisprudencial que contemplaba dicha posibilidad y con la ventaja añadida de la posibilidad de presentar la documentación precisa en apoyo de la menor, en la línea contemplada por la Ley de la Generalitat 26/2018 de 21 de diciembre manifiesta que porque no había título habilitante porque la Ley es posterior.

No supo nada del caso en 2 años y medio