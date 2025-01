"Echamos en falta empatía y que se nos tome en consideración", sobre la gestión de los colegios en la DANA

La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) producida el 29 de octubre en la Comunidad Valenciana provocó la devastación de 79 municipios que aún siguen recuperándose de la catástrofe. Los colegios continúan denunciando el abandono y la falta de soluciones por parte de la Conselleria de Educación de Valencia.

Después de tres meses, las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de los colegios públicos de L'Horta, Rosa Serrano y Lluís Vives de Paiporta consiguieron reunirse el pasado jueves en la sede del departamento de la Conselleria de Educación con el objetivo de establecer unos plazos concretos en las obras de los centros educativos que han sido afectados por las inundaciones.

Sin embargo, la reunión con el Conseller de Educación, José Antonio Rovira, no se llegó a producir, ya que ni el Conseller ni el Secretario estaban presentes en ese momento.

El CEIP L'Horta continúa siendo uno de los centros educativos más afectados, ya que después de dos meses sin clase a causa de la DANA, todavía no se han instalado aulas prefabricadas. Por esta razón, los estudiantes siguen desplazándose a otros municipios para dar clase.

Un autobús con retrasos

Desde principios de diciembre, este colegio está reubicado en dos colegios distintos de la ciudad de Valencia. Sin embargo, el autobús que traslada a los niños desde Paiporta hasta los centros educativos no es efectivo, ya que suele llegar sobre las 10 de la mañana, provocando que los escolares pierdan hasta dos horas de clase. Además, el autobús comenzó a operar hace poco.

Toni Martínez, representante del AMPA del Colegio L'Horta, ha denunciado la falta de ayuda en los colegios En casa de Herrero, de esRadio.

"La semana pasada, en la concentración de Valencia, nos atendieron las secretarias, pero no estaba ni el secretario ni el conseller, ya que estaba en Alicante", ha manifestado el representante del AMPA. Las autoridades justifican su ausencia argumentando que "tienen la agenda ocupada", según Martínez.

El representante del AMPA del colegio L'Horta ha puesto el foco en el retraso de autobuses: "No pueden decir que van a poner autobuses y luego lleguen con retraso", ha expresado Toni Martínez. Los autobuses no llegan a tiempo porque "vienen de hacer otro servicio antes", según el representante del AMPA. Además, a estos retrasos se suman "los problemas de tráfico y tránsito" que hay en Valencia", ya que "no hay servicios de autobuses públicos". Debido a este problema, "los niños están llegando a las 10 y pierden mínimo una hora lectiva cada día", ha expresado Martínez.

"Los problemas de la DANA se solucionarán en 8 meses"

En este sentido, el problema de los autobuses se solventaría con un "aumento del servicio" y no un "un servicio compartido", según el representante del AMPA. "Si hacen falta 8 autobuses más, que vengan", ha denunciado Martínez.

A pesar de que ya han pasado casi tres meses, los ciudadanos de Paiporta todavía no saben cuando se va a recuperar la normalidad al completo: "Dicen que son ocho semanas, pero al ritmo que va todo parece que serán ocho meses", según el representante del AMPA.

Por otro lado, al colegio L'Horta solo han ido "dos operarios". "Echamos en falta empatía y que se nos tome en consideración a todas las AMPAS de los colegios de las zonas afectadas", ha expresado Martínez. Asimismo, el afectado ha pedido que se tenga en cuenta "la opinión de los colegios" y que se "les informe con antelación". Los centros educativos necesitan "soluciones", ya que según Toni Martínez, "tenemos la sensación de que somos los últimos en enterarnos de todo cuando son problemas de nuestros hijos".