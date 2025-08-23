Una mujer joven de 34 años ha muerto al ser arrollada por las hélices de una embarcación de sexta categoría en la comarca de La Marina, en Jávea. La mujer falleció este viernes después de caer al mar accidentalmente y sufrir diferentes heridas graves al ser envestida por la hélice de la barca.

La víctima padecía lesiones en la cara, en el cuello y presentaba un politraumatismo. En el momento en el que se produjo la tragedia, la mujer entró en parada cardiaca y se ha confirmado su muerte durante las primeras horas de este sábado.

El accidente en Cala Portitxol

Todo esto sucedió este viernes en la Cala Portitxol de Jávea, una de las zonas más asiduas y frecuentadas por los turistas y los valencianos. Además, son muchas las embarcaciones que navegan hasta estas aguas y fondean o atracan cerca de la orilla. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) fue avisado a las 19:42 horas cuando los testigos presentes que acompañaban a la víctima llamaron al 112.

Varios de los testigos, después de que la mujer se cayera al agua, se lanzaron a por ella para rescatarla y la subieron al barco. Una vez la subieron y la tumbaron se dirigieron a puerto para que le pudieran atender las autoridades sanitarias.

Cuando llegó el servicio de emergencias, la víctima se encontraba en estado muy grave ya que presentaba las heridas mencionadas y una parada cardíaca. El SAMU reanimó a la víctima de camino al Hospital de Denia, sin embargo, una vez allí, la mujer volvió a quedarse sin respiración y falleció.

Investigación

La Guardia Civil está investigando las causas y la coyuntura de los hechos, aunque todo parece indicar que ha sido un trágico accidente en un buque de sexta categoría, según el Registro de Buques y Embarcaciones.