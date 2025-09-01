José María Ángel y Carmen Ninet han sido la pareja del verano en la Comunidad Valenciana. A finales de julio, José María Ángel fue cazado por la agencia antifraude por falsificar su título universitario. El 31 de julio presentó su dimisión y varios días después, denunciando una persecución hacia su persona, intentó suicidarse y fue ingresado en el hospital. Por su parte, Carmen Ninet, pareja de Ángel, a sus 67 años ha decidido presentar su jubilación ya que la Diputación de Valencia comenzó una investigación para conocer si Ninet poseía título universitario, requisito indispensable para ejercer su profesión como subdirectora del MuVIM, el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad, y ocupar una plaza A1 de función pública.

La exdiputada socialista y subdirectora del MuVIM anunció ayer en un mensaje interno a sus compañeros del museo, dependiente de la Diputación, que se jubilaba. Estas últimas semanas, Carmen Ninet, estaba siendo objeto de una investigación llevada a cabo por la propia diputación provincial. Desde la corporación se estaba estudiando si Ninet tenía toda la titulación necesaria para poder ocupar la plaza y la labor que estaba desempeñando, hecho que estaba siendo puesto en duda. Y con motivo.

Desde la Diputación de Valencia se pusieron en marcha este pasado mes de agosto para poder encauzar la situación y poder solucionarlo antes de empezar el noveno mes del año. La idea que tenían desde la institución presidida por el popular Vicent Mompó era solventar el problema al percatarse de que Carmen Ninet carece de la titulación necesaria para ejercer como subdirectora del MuVIM. Para poder corroborar que podría existir la posibilidad de que Ninet si que contara con la titulación requerida, la Diputación se lo pidió y ella hizo caso omiso y dijo que no tenía la obligación de presentar esa información.

Salario percibido por Carmen Ninet

Ninet como subdirectora del museo cobraba más de 87.000 euros anuales cuando no tenía el título necesario para ejercer en dicho puesto. Aproximadamente ha trabajado en el museo durante nueve años, por tanto, Ninet se ha embolsado más de 783.000 euros. Es decir, Ninet ha cobrado casi 800.000 € por desempeñar una función sin presentar en su momento la documentación imprescindible ya que no poseía título universitario.

En estas últimas horas, Ninet se ha anticipado a la Diputación de Valencia y ha presentado su jubilación. Entre los planes de la diputación valenciana querían plantear el cese de Ninet, pero la socialista se ha adelantado comunicando su jubilación.

El organismo provincial ha constatado que no existe ningún tipo de justificación para que la socialista Ninet haya logrado ascender hasta subdirectora del museo. Un puesto que está a la misma altura que el director, Rafael Company. Por tanto, lo que quiere trasladar la corporación dirigida por Mompó es que, al no contar Ninet con ninguna formación para lograr esta promoción, la socialista y pareja de José María Ángel habría obtenido una remuneración inferior a la percibida. La investigación que se está realizando a Ninet continuará en marcha si hay delito o infracción administrativa.

Ninet se marcha ya que al ser personal laboral fijo es ella la que debe indicar el momento de su jubilación y no se puede activar desde la propia Administración. Carmen Ninet emitió un comunicado interno en el que contaba la decisión que ha tomado.

Títulos falsificados

En definitiva, José María Ángel y Carmen Ninet no tienen título universitario y han logrado alcanzar puestos relevantes en el panorama político valenciano y se han aprovechado de esa trampa para poder lucrarse. Eso sí, desde que la Agencia Valenciana Antifraude cazó a Ángel sin título, la maquinaria socialista se puso en marcha para denunciar una cacería y persecución hacia Ángel y Ninet.