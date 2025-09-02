Un informe demuestra que la AEMET pronosticó que la DANA de Valencia iba hacia Cuenca

Un informe de la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana asegura que la Agencia Estatal de Meteorología dependiente del Gobierno indicó hasta en tres ocasiones que la DANA que asoló la región el pasado 29 de octubre se estaba desplazando hacia la Serranía de Cuenca.

El juzgado que investiga la gestión de la DANA ha recibido este informe con las transcripciones de las llamadas que se produjeron entre Emergencias y la AEMET. En esas llamadas, desde este organismo estatal se informó de que la tormenta "tira más hacia el interior".

El origen de la polémica

La misma mañana del 29 de octubre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aseguró en una comparecencia pública que la dana se desplazaba hacia "la serranía de Cuenca". Posteriormente, Mazón borró ese mensaje de su perfil de X porque se generó una gran polémica: desde AEMET aseguraron que ellos nunca habían dicho eso.

De hecho, durante su declaración como testigo ante la jueza instructora, el jefe de Climatología de la AEMET en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez (que además es uno de los interlocutores en las llamadas del informe) aseguró que "eso no lo dijo la Aemet en ningún momento".

"Hemos revisado todos nuestros boletines, las declaraciones de todos los portavoces. No creo que Mazón se lo inventase, alguien se lo diría, pero no sé de dónde salió esa información", dijo Núñez el pasado 2 de junio.

¿Qué dice el informe?

Según consta en el informe que la Generalitat ha enviado al juzgado de Catarroja en el que se recogen las transcripciones de llamadas entre Emergencias y la AEMET, el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica sí mencionó tres veces la Serranía de Cuenca.

7:31 → AEMET llama para avisar del aviso rojo: "Acabo de emitir (aviso) rojo en el litoral sur de Valencia hasta las 12 del mediodía"

7:35 → Emergencias devuelve la llamada a la AEMET para advertir que el aviso en la web es para el interior norte de la provincia, no para el litoral sur. "Calla, que me habré liado", responden, con el compromiso de "cambiarlo corriendo" y el agradecimiento. "Menos mal que me has llamado, porque esto es gordo".

9:43 → AEMET llama y dice que el aviso sube a rojo también en el litoral norte de Valencia hasta las 18 horas. Además señala que la tormenta tiende a ir hacia el interior, "un poquito más hacia la Serranía de Cuenca".

11:26 → Emergencias pregunta directamente si las lluvias van hacia Cuenca, y el técnico de AEMET (José Ángel Núñez) responde: "Eso, sí".

16:16 → AEMET indica que entre las 15 y las 18 horas el modelo meteorológico muestra un desplazamiento de máximo de la precipitación hacia el noroeste, y que entre las 18 y las 21 el máximo de intensidad estaría ya en la Serranía de Cuenca.

Según ese informe, en la llamada de las 9:43 horas, Emergencias preguntó por la posible evolución del frente hacia Castellón. La AEMET respondió: "A ver, es que tira más hacia al interior, vale. Un poquito más hacia la serranía de Cuenca, que es lo posible que luego vaya a ir a rojo. Igual que a las 12 de la noche cambia hacia la zona de Teruel. Igual naranja no es descartable, pero no es lo que nos ha preocupado hasta ahora".