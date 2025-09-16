Mazón se reúne con la asociación SOS Desaparecidos mientras que el Gobierno la excluye por no tener ideología

Los días posteriores a lo sucedido el 29 de octubre en decenas de municipios valencianos, ciertos sectores de la población se unieron para crear asociaciones y representar a diferentes grupos de afectados por las inundaciones. En algunas entidadescomo 'Asociació Víctimes de la dana 29 octubre 2024' la política y la ideología más radical de izquierdas se insertó de lleno. Mariló Gradolí, militante de Compromís y exasesora en la Diputación de Valencia, es la presidenta de la entidad, y un ejemplo de la implantación de la ideología en organizaciones sin ánimo de lucro que su fin es boicotear la gestión de la Generalidad Valenciana señalándola como único culpable y responsable de lo sucedido antes y después de la DANA.

Pero no todas las asociaciones son así. En 'Asociación SOS Desaparecidos' defienden la libertad de expresión y el nulo seguimiento partidista que hay en su entidad. Ni a favor ni en contra de ningún responsable político. Desde la entidad presidida por Joaquín Armills se emitió un comunicado en el que aseguraban su participación durante el día de hoy en la presentación del 'Gran Parque Inundable' impulsado por la Generalidad Valenciana y el consejero de Infraestructura, Medio Ambiente y Territorio, Vicente Martínez Mus.

En dicho comunicado, Armills dice que se reunirá "con personal de la Generalidad para seguir avanzando en el desarrollo del 'I Congreso Ernesto Fuster' que se celebrará los días 14, 15 y 16 de noviembre". Ernesto Fuster falleció el 29 de octubre debido a las inundaciones y su hija es coordinadora de la plataforma. Unas líneas más adelante Armills predice una reunión o encuentro con el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, para trasladarle "inquietudes y propuestas de futuro" en materia de recuperación y reconstrucción.

La exlusión del PSOE

SOS Desaparecidos se reunió el pasado mes de julio con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para abordar diferentes asuntos en relación con la situación que estaban viviendo como entidad que representa a afectados por la DANA y los problemas a los que seguían enfrentándose y que, hoy en día, cuesta que se solventen.

Esta plataforma ha alegado que "se reúne con instituciones y cargos públicos que así lo solicitan, sin distinción de ideologías ni colores políticos". Además, discrepan de la actitud que ha mostrado el Gobierno de España hacia ellos excluyendo a SOS Desaparecidos y "menospreciando el trabajo de SOS Desaparecidos". Al concluir, Joaquín Armills exige el derecho de la plataforma a "participar tanto en el Funeral de Estado por las víctimas del 29 de octubre" y que, por el momento, el Gobierno de Sánchez niega y excluye.

"No somos lo que nos pasó, somos lo que hacemos con lo que nos pasó", sentencia el comunicado de la plataforma coordinada por la hija de Ernesto Fuster y presidida por Armills.