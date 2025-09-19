Miguel Polo (CHJ) confirma el apagón informativo durante la tarde de la DANA

El testimonio de Miguel Polo como presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar era una de las declaraciones más esperadas por el gobierno de la Generalidad Valenciana. Durante los últimos diez meses se ha hablado del "apagón informativo" por parte de la CHJ durante dos horas la trágica tarde del 29 de octubre. Este viernes, en su testifical, ha asegurado Polo que no era "relevante" informar sobre el aumento del caudal del barranco del Poyo porque no había "capacidad de reacción".

Miguel Polo llegaba al juzgado de instrucción nº3 de Catarroja con la tranquilidad que ha transmitido desde octubre del año pasado. "No tengo miedo, no tengo nada que ocultar" aseguraba el presidente de la CHJ, antes de su declaración ante la jueza. Ha sido recibido por varias decenas de personas que le abucheaban y le increpaban a su llegada a los tribunales. Ante esto, Polo defendía que "no es agradable" declarar en estas condiciones.

Sobre el apagón informativo

Durante la declaración Miguel Polo ha sido preguntado por cuestiones relevantes que acontecieron en el CECOPI el 29 de octubre. El fiscal le ha preguntado a Polo el motivo por el cual la CHJ se mantuvo "apagada" durante las dos horas más trágicas (entre las 16:13 y las 18:43) y no avisó a Emergencias de la subida del caudal. Por tanto, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar confirma el apagón histórico durante la tarde de la DANA.

La propia CHJ ha aportado hoy una serie de informes y documentos relacionados con los avisos emitidos donde se admite que hay dos avisos de la Confederación; uno a las 15:04 y otro a las 16:13 horas donde se informa del descenso del caudal del barranco que llegó a los 28,7 m³/segundo. Sin embargo, ya no se vuelven a emitir más avisos hasta las 18:43 cuando el caudal alcanzó los 1.686 m³/segundo, con una tendencia ascendente y de forma agresiva.

Polo señala a "tres personas"

En la declaración, el fiscal ha incidido una y otra vez en por qué sucedió ese apagón, si dependía de algún técnico de la CHJ emitir los avisos a la Conselleria de Emergencias y al CECOPI. Ante esta pregunta, Polo ha respondido que sí dependía de "tres técnicos". Justamente, ha reconocido esto, cuando anteriormente había reconocido que no era "relevante" esa información del caudal del Poyo porque no existía ningún tipo de capacidad de reacción.

El máximo representante de la CHJ ha confirmado que la única información que aportó él fue la rotura de la presa de Forata al CECOPI porque era, según él mismo, la única información relevante de los grandes cauces.

Reacción del PPCV

De entre los diferentes responsables del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, secretario general del partido, ha defendido que Miguel Polo "por fin ha dejado claro quién ha sido el responsable de no haber prevenido la catástrofe; la CHJ" y, por tanto, "el Gobierno de España" reafirmaba Pérez Llorca, tras conocer las palabras de Polo ante la jueza.

En estos momentos, Miguel Polo continúa declarando ante la jueza, por ende, ha confirmado el apagón informativo de la CHJ, los nulos avisos al CECOPI del aumento del caudal y que se enteró a las 18:43 del caudal del barranco del Poyo.