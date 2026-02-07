Sánchez, Ábalos y Koldo los protagonistas en la Exposición del 'Ninot' en las Fallas 2026

José Luis Ábalos, exministro socialista de Pedro Sánchez y número dos en las listas del Partido Socialista valenciano de Diana Morant, vuelve a ser el principal protagonista de las Fallas 2026. Un año más, el exdiputado valenciano, natural de Torrent, se postula como uno de los ‘ninots’ más famosos de todos los monumentos falleros que se plantarán en el mes de marzo. Una vez más, los políticos españoles como Pedro Sánchez o el mismo Ábalos son objeto de crítica y de sátira por parte de los artistas falleros.

La crítica política siempre ha formado parte de las fallas y este año 2026 no iba a ser menos tal y como es la situación personal de un valenciano como es José Luis Ábalos y tal y como está el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García han sido protagonistas en la Falla del Reino donde ejemplifican a Koldo y Ábalos como observadores de la naturaleza con frases como: "menudas pajaritas" en referencia al consumo de la prostitución.

Pedro Sánchez y Donald Trump también son protagonistas

Donald Trump se lleva su porción protagonista en estas Fallas. El presidente americano ha sido satirizado en algunas comisiones por su relación con los conflictos bélicos o por capturar al expresidente venezolano, Maduro, a principios de enero.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a acaparar los focos de los artistas falleros. Son decenas de comisiones que han decidido ironizar con Sánchez. En la comisión Cádiz-Literato Azorín se representa a ‘Los ex del president’, Ábalos y Santos Cerdán, mientras que en Mercado Central apuntan a ‘El trío del Peugeot’

Exposición del Ninot 2026

Este viernes por la tarde se dio un nuevo pistoletazo con la inauguración de la Exposición del Ninot en el Museo de las Ciencias de Valencia. Durante el acto de presentación, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, acompañada por el concejal de Fallas, Santiago Ballester, y las falleras mayoras, Carmen Prades y Marta Mercader, visitaron las propuestas artísticas de las comisiones falleras. De los 766 ninots presentados, saldrán los Ninots Indultats.

A partir de hoy la exposición está abierta al público hasta mediados de marzo. Durante todo febrero y parte del mes de marzo los valencianos y visitantes van a poder ver los ninots falleros expuestos. De lunes a jueves de 10:00 de la mañana a 20:00 y los fines de semana, de 10:00 a 21:00 horas.

¿Qué son los Ninots Indultats?

Las Fallas son el símbolo cultural más importante de Valencia. Cada monumento fallero está compuesto por diferentes figuras artísticas que dotan de un significado al conjunto de la falla. En el año 1934, el artista Regino Mas propuso que los valencianos votaran cada año a los ninots (figuras) que más les han llamado la atención para así evitar ser quemados el día de la cremà y poder ser indultados. Cada año, los ninots indultados se conservan en el Museo Fallero.