Baldoví, 'el pagafantas' de Sánchez, marca la financiación irregular del PSOE como una "línea roja"

Compromís lleva siendo "el pagafantas del Gobierno de España", así lo describe el Partido Popular valenciano, desde el principio. Tras conocer el auto del caso Plus Ultra y la supuesta relación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, Joan Baldoví firmaba a inicios de semana la "financiación ilegal" del PSOE como "línea roja". "Hay cosas que no nos gustan" especificaba Baldoví sobre el auto que vinculaba a Zapatero con la presunta trama corrupta.

Las "zonas oscuras" de Baldoví

La citación de Zapatero ha dado un vuelco a la situación política a nivel nacional y autonómico. En Compromís se temen la posibilidad de que la financiación ilegal del Partido Socialista sea una realidad, hecho que pondría en jaque al Gobierno y a los socios que le apoyan. En el auto de Zapatero donde es imputado por el juez José Luis Calama, Baldoví pide "prudencia" aunque reconoce la existencia de "zonas oscuras que no nos gustan".

El portavoz valenciano se mostraba a la "espera" de que se conozca el sumario completo y se puedan ver "más cosas".

La línea roja de la financiación

Con el entorno que rodea ahora mismo al Partido Socialista, para muchos socios como Sumar, ERC o Compromís, la financiación ilegal es el límite y la barrera que no se van a saltar y que, por ende, acabaría con el Gobierno de España y se convocarían elecciones. "Para nosotros la línea roja que no se podría cruzar sería si hay algún atisbo de financiación ilegal del partido socialista", explicaba Baldoví.

La reacción del PPCV y del PSPV

El Partido Popular valenciano se ha hecho eco de la noticia aprovechando las redes sociales para ampliar algunos de los datos relacionados con la entrada de la UCO en Ferraz.

🔴 ÚLTIMA HORA 🚨 La UCO entra en Ferraz: operativo en marcha contra una trama de financiación ilegal del PSOE. 📦 Los investigadores de la UCO buscan documentos, archivos y otros materiales relacionados con esta supuesta caja B. 🕵️‍♀️ Tienen orden de inspeccionar distintos… — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) May 27, 2026

Por su parte, José Muñoz, portavoz del Partido Socialista, ha denunciado en su perfil de X esta mañana la entrada de la UCO en Ferraz. Ha criticado los ataques que recibe el PSOE diciendo que "lo que empezó siendo un registro en Ferraz ya es un requerimiento de información".

Lo que empezó siendo un REGISTRO en Ferraz ya es un REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (entrega de un burofax). EL QUE PUEDA HACER QUE HAGA. — Jose Muñoz (@JMLladro) May 27, 2026

En estos momentos, todos los socios del Gobierno de España ya tienen la línea roja marcada.