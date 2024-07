El PP-A responde a Férriz por cuestionar la limpieza de la victoria de Moreno con "argumentos que rozan el fanatismo"

La número 2 del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha provocado una condena de principales dirigentes del PP-A al acusar en una rueda de prensa en la Cámara andaluza al los populares de "jugar sucio y montar la cacería política, jurídica y mediática mayor de la historia de la democracia con el objetivo de alcanzar el poder en Andalucía"; cuestionar la limpieza de la victoria de Juanma Moreno y anunciar querellas contra quienes afirmen la verdad sobre los condenados por el caso de los ERE.

Uno de los que han respondido ha sido Antonio Repullo, secretario general del PP-A, en su cuenta de X ha destacado que "las palabras de Ángeles Férriz pasarán a los anales de la decadencia de un partido que ha perdido el rumbo. El PSOE dice que las urnas en Andalucía no son legítimas. Por eso tejieron una red clientelar, porque no creen en los andaluces. Si vuelven a gobernar, volverán a hacerlo".

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Antonio Martín, ha asegurado en una rueda de prensa en la Cámara andaluza que "cuesta trabajo en este momento encontrar en Europa un partido más radical de izquierdas que el PSOE-A". En este sentido, ha explicado que "hemos oido argumentos que rozan el fanatismo político" como "decir a estas alturas que el Gobierno de Andalucía es un Gobierno ilegítimo". "¿De verdad que el PSOE está diciendo eso? ¿Que el Gobierno de Juanma Moreno respaldado por una amplísima mayoría es un Gobierno ilegítimo? ¿De verdad que el PP es el verdadero culpable de haya dirigentes socialistas que están en la cárcel?", se ha preguntado.

Antonio Martín ha dicho que "es preocupante" lo que está diciendo el PSOE porque "después del PP en resultados y en representación parlamentaria el siguiente partido en Andalucía es el PSOE". "¿De verdad que un partido que mantiene estos argumentos puede optar a ser un partido de Gobierno en Andalucía?", se ha preguntado y ha añadido que lamenta "la situación que atraviesa, la pérdida de norte absoluta del PSOE de Juan Espadas y el seguidismo absoluto de ese sanchismo que está provocando a España la etapa más negra de toda su democracia".

Sobre las querellas que ha anunciado Ángeles Férriz a los que digan la verdad sobre los condenados de los ERE ha apuntado que "a nosotros no nos van a parar en nuestra tarea ni con este tipo de afirmaciones ridículas y fanáticas, ni por supuesto con ningún tipo de amenaza". "Se lo voy a repetir por si les queda dudas a algún representante del PSOE o a quien sea: el Caso de los ERE es el caso de corrupción más grande de la historia de la democracia en España. El más grande. Por si le queda duda al señor Espadas, al señor Sánchez o a cualquier persona del PSOE", ha dicho el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía. " Desde el PP lo denunciamos durante muchísimos años y dijimos que había sido una de las páginas más negras de la historia de nuestra CCAA, con unos responsables políticos que tienen como misión velar por el interés de los ciudadanos y que en vez de eso lo que hicieron fue malgastar y gastar al margen de cualquier control legal el dinero que iba destinado a los parados andaluces. Eso, lo sabemos todos, le provocó un daño tremendo a Andalucía y a sus opciones para avanzar y desarrollarse durante muchísimos años", ha recordado.

Un escándalo ¿que no ocurrió?

Antonio Martín ha comentado cómo el PSOE usando el TC está tratando de borrar las condenas contra los ex altos cargos socialistas por el caso de los ERE. Ha dicho que "si es un escándalo que no ocurrió, si es algo que no ha pasado, si esa corrupción no ha existido ¿me pueden ustedes explicar qué es lo que se está investigando en estas 134 causas abiertas que siguen todavía en los juzgados en las que también siguen estando inmersos ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía?".

"Les recuerdo también que 61 de esas causas judiciales están pendientes de fecha de juicio; que ha habido otras piezas con 17 sentencias ya dictadas y otras cuatro con juicios ya celebrados y en espera que se pronuncie el tribunal. En prácticamente todas ellas el resultado ha sido condenatorio en su mayor parte para los ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía", ha añadido el portavoz parlamentario del PP en la Cámara andaluza.

Martín ha apuntado que "para los que también dicen que no ha pasado nada y que esto es un invento del PP ¿me pueden explicar por qué esta sentencia señala que hasta 70 allegados del PSOE recibieron de forma completamente arbitraria más de 90 millones de euros de fondos que estaban previstos para los parados de Andalucía?". "Les estoy hablando de ex alcaldes socialistas, de ex altos cargos socialistas, de familiares de dirigentes socialista, de sindicalistas involucrados en la trama y de dinero que acabó en juergas y cocaína… ¿De verdad que está el PSOE-A diciendo que el PP pida perdón? ¿De verdad que están sacando pecho? ¿De verdad que están diciendo que esto es un invento del PP? ¡Hay que tener poca vergüenza política! ¡Hay que estar instalado en la indecencia política más absoluta para pedirle a los demás que pidan perdón!", ha indicado.