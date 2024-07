Moreno expone la hipocresía del PSOE-A con las querellas recordando cómo "machacó" a los condenados de los ERE

El PSOE-A a través de la nº2 de Juan Espadas, Ángeles Férriz, sigue amenazando a los populares con querellas si continúan hablando de los socialistas condenados de los ERE. La propia portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía aseguró en una rueda de prensa que los miembros del PP "que se laven sus sucias bocas y sus sucias manos con jabón de lagarto" al hablar de los condenados por el caso de los ERE después de las revisiones de las sentencias del caso de corrupción de los socialistas andaluces por el Tribunal Constitucional que controla el afín al PSOE, Cándido Conde-Pumpido.

En la sesión de control al Gobierno autonómico en la Cámara, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho al líder socialista andaluz, Juan Espadas, que "no son creíbles alguna de las cosas que están diciendo y lo saben ustedes perfectamente". Ha añadido que "es absurdo" porque "están perdiendo energía" atacando a la oposición en una campaña para imponer un relato alternativo de lo sucedido con la corrupción socialista tras las últimas decisiones del TC. Moreno ha advertido a los socialistas "que se lean las sentencias y verán que se mantienen condenas. No se ha absuelto a nadie. Por tanto, no mientan a la opinión pública porque se mantienen las condenas".

El presidente andaluz y líder del PP en la región ha señalado que "este grupo no fue el que expulsó al señor Cháves ni al señor Griñán, fue el PSOE", que "fue la señora Díaz la que pidió perdón por el caso de los ERE y que "fue el señor Griñán el que reconoció que había un fraude, no nosotros". "¿Cómo puede decir que es una cacería si ha habido 18 jueces que avalaron el delito de sentencia? ¿Cómo pueden que es una cacería si la Intervención de la Junta alertó 18 veces? ¿No se dan cuenta que es pegarse contra un muro lo que están haciendo?", ha cuestionado Moreno".

En este sentido, Juanma Moreno ha recordado que "el señor Espadas no firmó para que se indultara a Chaves y a Griñán" y que él fue "testigo de cómo expulsaron a Griñán y a Chaves y no fue este grupo, fue el PSOE". "Por tanto, ¿a qué viene ahora romperse las vestiduras si ustedes sois los que habéis expulsado, machacado y apaleado a compañeros del PSOE? ¿Ahora queréis que recaiga en nosotros? ¡Por favor!", ha espetado el presidente de la Junta de Andalucía.

Los socialistas han acusado, además, a los populares durante estas semanas de falta de limpieza para llegar al poder en Andalucía por una supuesta "cacería política" contra el PSOE basada en acusaciones falsas. Moreno ha dicho que "las cosas son como son y por mucho tiempo, mucha energía, que le dediquen la historia está escrita". "¿Están dispuestos a que recuperemos hasta el último céntimo de euro defraudado en Andalucía? Porque eso sí que les interesa a los andaluces", ha finalizado diciendo.

80 millonarios por "tener el carnet del PSOE"

En una rueda de prensa el pasado miércoles, el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Antonio Martín, como ya hizo la semana pasada aseguró que desde su partido entienden "que se puede cambiar la sentencia, pero lo que no se puede cambiar es la verdad y la verdad la conocemos todos". Esa verdad es que "sucesivos gobiernos en Andalucía conocieron, permitieron y consintieron que 680 millones de euros, que era dinero público destinado a los parados andaluces, se repartiera de forma absolutamente discrecional y al margen de cualquier control administrativo y legal. Y eso lo vamos a seguir repitiendo hasta la saciedad".

Martín dijo que "ese es el problema que tiene el PSOE de no saber diferenciar entre los poderes del Estado" porque "entienden que un Gobierno puede meter a alguien en la cárcel". "En la cárcel los que meten son los jueces", recordó el portavoz parlamentario popular que apuntó que "en Andalucía 20 jueces juzgaron y condenaron a estar personas a la cárcel" y "el trabajo de centenares de agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de decenas de fiscales".

"He visto en estos días a varios dirigentes socialistas diciendo que gran parte del dinero fue a trabajadores de esas empresas y minimizando la cantidad que fue directamente a amiguetes, militantes y familiares del PSOE", dijo Antonio Martín. El dirigente del PP-A recordó que "fueron 80 esos familiares, militantes, sindicalistas. 80 millonarios. 80 señores que se hicieron millonarios por la cara, por tener el carnet del PSOE, por ser familiares de dirigentes socialistas o ser sindicalistas afines al PSOE".