Ana Redondo tacha de acosador a un senador del PP sin pruebas: "Rectificaré cuando acabe el acoso a Begoña Gómez"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha protagonizado el momento más tenso de la sesión de control del Senado al Gobierno al vincular al senador popular y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, con supuestos casos de acoso sexual sin pruebas. Algo por lo que ha sido reprendida por el PP, a lo que ha contestado, para estupefacción de la Cámara Alta, que rectificaría cuando los de Alberto Núñez Feijóo rectificaran su "acoso y derribo" contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Pido transparencia en los protocolos anti-acoso de todos los partidos, por cierto no conozco el protocolo anti-acoso del PP, no sé si ustedes lo han publicado, si se puede consultar o si lo aplican. Sí que me gustaría saber si ese protocolo anti-acoso se ha aplicado al alcalde de Algeciras", ha espetado la titular de Igualdad al ser preguntada sobre las medidas que estaría llevando a cabo su cartera para impedir casos de acoso que se han hecho públicos en los últimos meses en las formaciones que configuran la coalición de Gobierno.

De esta forma ha evitado responder Redondo sobre el caso de Íñigo Errejón, que fue encubierto por Más Madrid, partido que se integra en Sumar, formación que le hizo portavoz en el Congreso. O, el caso más reciente, las diferentes acusaciones de acoso en contra de uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero. "No voy a responder en nombre de otro partido por la actitud de un militante", se ha justificado Redondo antes de acusar a Landaluce.

En este contexto, el senador del PP ha pedido la palabra por alusiones para sostener que no existe ninguna denuncia en firme contra su persona, sino que estas acusaciones son "una fabulación del PSOE"; al tiempo que ha advertido que ha iniciado procesos judiciales para defenderse del "acoso" que, a su juicio, está sufriendo. "Todo es un acoso hacia mi persona sin importar si hacen daño a mi mujer, a mis hijas o a mi madre", ha explicado antes de instar a la ministra a que le pida perdón.

Los populares aprietan a Redondo

En este mismo sentido se ha pronunciado la senadora del PP Cristina Díaz, que ha calificado de "lamentable" la intervención de Redondo y ha apuntado que "la doble moral" de las formaciones de izquierdas frente a los actos machistas es "evidente". "Es indignante ver cómo utilizan el feminismo como un arma política mientras que su izquierda tapaba las acciones de personajes como Monedero o Errejón", le ha recriminado.

Todo ello, antes de recalar en el silencio de los socialistas con las informaciones que retratan al exministro socialista José Luis Ábalos, que supuestamente utilizaba medios públicos para consumir prostitución llegando a elegir a Jéssica, una chica con la que tendría contratada en exclusividad, "por catálogo". "Deberían ser los primeros en actuar en su propio partido, ya que, en la agenda de Koldo –el exasesor de Ábalos—, entre ministro y ministro, estaban las mujeres por catálogo", ha sentenciado.

Redondo se escuda en Begoña Gómez

Así, sin ser esperado por la bancada popular, la dirigente socialista ha aludido a la esposa del líder socialista para escudarse después de haber realizado una acusación sin pruebas. "Rectificaré cuando ustedes rectifiquen el acoso y derribo contra el Gobierno de España y a la mujer del presidente del Gobierno", ha dicho entre gritos de "dimisión" que provenían de la bancada del PP.

Por el contrario, la titular de Igualdad ha dicho respetar "profundamente la presunción de inocencia" y ha vuelto a virar el foco hacia los protocolos de acoso de los partidos políticos obviando las actitudes machistas que habría tenido el exsecretario de Organización de su formación asegurando que "el PSOE actúa" ante estas situaciones.

El desvarío del PSOE hacia el caso Koldo

En este marco, el senador socialista Alfonso Gil ha rizado el rizo y ha pedido la palabra para hacer referencia a las palabras del primer edil de Algeciras, criticando al PP que, según él, acusara al ministro Ángel Víctor Torres de estar vinculado a la trama Koldo y asistir a un piso con "señoritas" en varias ocasiones. "Todos tenemos familia", ha dicho antes de ser recordado por el secretario general del PP en la Cámara Alta, Javier Arenas, que esas acusaciones las había realizado Víctor de Aldama, el "conseguidor" de la trama Koldo y vinculado al PSOE.