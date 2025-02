La auténtica preocupación de Sánchez: "Se va a ver cómo se conectan todas las tramas" en Moncloa

En el último año numerosos casos de corrupción cercan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha visto cómo se han sentado en banquillo de los acusados diferentes personas de su entorno entre ellas su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. Además también están siendo investigados, su antiguo Nº 2, el exministro y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y otras personas vinculadas al PSOE como Koldo García. Otro de los implicados, y uno de los nexos de las dientes tramas, es el comisionista Víctor de Aldama. El otro es Pedro Sánchez.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio se ha invitado a una tertulia especial sobre los casos de corrupción del entorno del presidente del Gobierno a periodistas de los diferentes medios de comunicación que los han destapado durante estos años. Por parte de Libertad Digital ha intervenido Miguel Ángel Pérez; de The Objetive, Teresa Gómez; de Vozpópuli, Gonzalo Araluce y de El Debate, Alejandro Entrambasaguas.

El director de Es la Mañana, ha recordado cómo desde el Gobierno de Sánchez y sus medios afines en el momento que estas informaciones empiezan a apuntar a Begoña Gómez se comienza una campaña para desacreditar a los que la están publicando calificándolos de "pseudomedios". En este sentido, Gonzalo Araluce ha señalado que "se van a cumplir ahora cinco años de las primeras publicaciones" que se centraban en la trama de las mascarillas y que "fue un camino arduo" porque "había llamadas y presiones" para evitar que se publicasen esas noticias que empezaban a afectar al entorno de Sánchez.

"Del caso Mascarillas, donde ya aparece Soluciones de Gestión, las ramificaciones eran mucho, mucho más amplias", ha indicado Araluce que ha calificado toda la corrupción socialista como "una telaraña bastante más compleja". "Estamos en un país en el que es cada vez más difícil informar", ha añadido sobre estas presiones.

De la reunión en San Petersburgo a la mansión peruana de Ábalos

Entre los personajes de la trama que cerca a Pedro Sánchez hay uno que destaca por ser el que ha llegado a un pacto con la Fiscalía y el que está tirando de la manta: el comisionista Víctor de Aldama. Una de las claves que han destacado los periodistas es que la trama inicia sus operaciones mucho antes del comienzo de la pandemia del covid-19 y la compra de mascarillas.

En este sentido, Teresa Gómez ha apuntado que "esa asociación criminal no surge a raíz de las mascarillas, sino cuando el presidente del Gobierno llega a La Moncloa". Uno de los temas que han tratado es la famosa reunión en San Petersburgo en septiembre de 2019.

"La información nos llega a través de fuentes presenciales en ese encuentro", ha contado Gómez que ha señalado que la mujer de Pedro Sánchez "en un principio iba a ir en el avión con Leticia Lauffer y Javier Hidalgo". Además, ha indicado que "esa reunión está muy ligada con el mensaje que le manda Aldama a Teresa Ribera", información que Miguel Ángel Pérez ha publicado recientemente en LD.

Se trata de una serie de mensajes entre Víctor de Aldama y la exvicepresidenta de Sánchez y ahora comisaria de la UE, Teresa Ribera. El intercambio de esos mensajes "es muy indicativo" de cómo Aldama trataba con miembros del Gobierno, ha dicho Miguel Ángel Pérez. El periodista de LD experto en tribunales ha añadido que "Aldama está diciendo la verdad" y eso es "lo más preocupante para el Gobierno" porque "gracias a él" el Ejecutivo "está contra las cuerdas".

Gran parte de la culpa la tiene el pacto al que ha llegado el comisionista con la Fiscalía por intervención de su abogado, José Antonio Choclán, ha destacado el director de Es la Mañana.

Miguel Ángel Pérez ha contado que "el detonante" es cuando salta la trama Hidrocarburos en la que Aldama acaba detenido". "Durante muchas semanas Choclán está trabajando un pacto con la Fiscalía", ha dicho el periodista de LD que ha destacado que hay una "serie de presiones a la Fiscalía a lo largo de la tarde para que Aldama no colabore" hasta que se llega al pacto y sale de la cárcel.

"Gracia a Aldama en esta cuestión el Gobierno está en la situación en la que está", ha indicado Miguel Ángel Pérez que cree que entre los socialistas que se van a ver implicados en los próximos tiempos están el actual Nº 2 del PSOE, Santos Cerdán, y el ministro y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. "Si tuviera que apostar quiénes están de salida serían ellos", ha dicho el periodista de LD que ha insistido que "no empieza la corrupción de esta banda con la pandemia, sino antes".

Justo antes del comienzo de la pandemia del covid 19 saltó el escándalo de la llegada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, al aeropuerto de Barajas y su recepción por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El llamado Delcygate "obligó al Gobierno a dar diferentes versiones" de lo ocurrido, ha apuntado Gonzalo Araluce, que ha dicho que "todo esto también conecta con Aldama" quien en esos días "se escribe con Delcy casi a diario".

Alejandro Entrambasaguas ha dicho que "se ve como Ábalos empieza mintiendo desde el primer día" sobre el caso de Delcy Rodríguez y las numerosas maletas que cargaba. El periodista de El Debate ha contado que "Ábalos informa al presidente del Gobierno" de la llegada de Rodríguez y los inconvenientes diplomáticos que hay para que pise suelo europeo. Sin embargo, el presidente del Gobierno le dijo a Ábalos: "adelante".

El todavía diputado y exministro socialista tiene diferentes tramas abiertas. Una de ellas llega a Perú donde se ha descubierto que posee una mansión en Chimbote. Entrambasaguas ha contado que allí "Ábalos tenía a su Jessica que se llama Jennifer" y que la construcción de ese inmueble "viene de finales de los 90 cuando Ábalos tenía una fundación" que "recibió casi 5 millones de euros en los años de Zapatero". "Ábalos ha estado negando que eso estuviera a su nombre y ante el juez tuvo que reconocer la verdad", ha añadido.

Sobre lo de Jessica, la supuesta prostituta que el entonces ministro de Transportes costeaba una vida de lujo y que, incluso, llegó a dar un cargo público dentro del ministerio, Teresa Gómez ha dado alguna información más. "Tengo constancia de otras chicas que también fueron contratadas por Ábalos", ha indicado la periodista de The Objetive.

"Jessica estuvo colocada en un cargo público que dependía de su su ministerio" y cobraba "6.000 euros al mes, lo mismo que cobraba Ábalos como ministro", ha añadido Teresa Gómez. Además, a esta mujer "la trama le pagaba un piso en la Plaza de España de Madrid". "¿Por qué Aldama le paga un piso de 2.700 euros al mes?", se ha preguntado la periodista que asegura que al contrario de las otras supuestas prostitutas "en este caso sí que hay corrupción".

A Jessica "Ábalos no la retiró porque ella seguía prostituyéndose antes y después de estar con él", ha contado Teresa Gómez que ha adelantado que "pronto sacaremos más información de Jéssica, que hay más".

El caso del hermano de Sánchez

Otro de los frentes que tiene abiertos el presidente del Gobierno es el que afecta a su hermano, David Sánchez, que se hace llamar David Azagra. Alejandro Entrambasaguas ha contado que el escándalo de este supuesto músico para el que se creó un puesto en la Diputación de Badajoz "lo descubrimos de manera anecdótica".

"Descubrimos que vivía en Badajoz porque le seguimos", ha dicho el periodista de El Debate que ha comentado su declaración ante el juez en la que no supo contestar ninguna de las preguntas. "¿Qué preparación hay para ese interrogatorio?", ha dicho el periodista, que ha recordado que la Diputación de Badajoz "el despacho se lo montaron a toda prisa". Miguel Ángel Pérez ha destacado que "Pedro Sánchez siempre ha tenido un afán protector con David porque siempre le han considerado el débil de la familia". Algo que se pudo ver con su declaración ante el juez: "no era el más listo, su declaración es hilarante".

Sánchez: ¿el número 1 de la trama?

Teresa Gómez ha hablado también de la investigación a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, quien "ha estado involucrada en los negocios de su padre", centrados en saunas donde presuntamente se ejercía la prostitución masculina. La periodista de The Objetive ha dicho que este caso "preocupa a Sánchez, pero no por la posible condena que puedan tener sino que si sigue adelante la investigación se va a ver como se conectan todas las tramas y va a acabar salpicando al propio presidente del Gobierno".

Gonzalo Araluce ha dicho que es "optimista" por todo lo que se está sabiendo y cómo podrá afectar a Pedro Sánchez. "¿Quién se iba a pensar que el yerno del Rey iba acabar en la cárcel o se iba a sentar en el banquillo a su hija? Los jueces son incontrolables", ha dicho el periodista de Vozpópuli. Ha alertado que el Gobierno, el PSOE y sus medios "seguirán yendo contra Peinado" y también seguirían "intentando controlar" la Justicia, pero ha apuntado que "estas cosas se saben como empieza y no como van a acabar" y que "acabaremos conociendo todo el funcionamiento de la trama".

La periodista de The Objetive también se ha mostrado "optimista" porque aunque "la causa está en una fase muy embrionaria pero cuando llegue a Sánchez ya no va a ser presidente del Gobierno". En este sentido, ha dicho que la investigación tanto por parte de la Justicia como de la UCO "va a seguir escalando" y hay mas cosas "que tienen que salir" como "una trama que otorgaba licencias a entidades bancarias para poder sacar dinero fuera de España. Es una trama muy compleja que implica a muchos países que no van a colaborar: República Dominicana, Venezuela ni Guinea Ecuatorial". "Eso va a terminar salpicando a Sánchez, pero no como presidente del Gobierno", ha insistido.

Miguel Ángel Pérez ha dicho que "para Semana Santa, en este mes y medio, van a ser unas semanas clave donde se van a ver cosas muy gordas y especialmente sensibles". El experto en tribunales de LD ha señalado que "hay una voluntad decidida de la Justicia, la Audiencia Nacional y de los dos magistrados del Supremo de llegar a donde haya que llegar, hasta el número 1 si hace falta".

"Lo que vamos a ver es una carrera contrarreloj de la Justicia, que quiere hacer su trabajo y acabar sus investigaciones, y el Gobierno de Pedro Sánchez que va a hacer todo lo posible por poner palos en las ruedas sacando adelante esas reformas para cargarse la acusación popular, hacer una leva de jueces de su cuerda y estropear la Justicia", ha apuntado Miguel Ángel Pérez.