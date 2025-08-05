Dreexo Energy invierte 46 millones para crear en Cádiz el principal hub de biocombustibles avanzados de Europa

La compañía Dreexo Energy ha presentado una inversión de 46 millones de euros que tiene el objetivo de crear el principal hub estratégico de biocombustibles avanzados de Europa; algo para lo que ha elegido la capital gaditana como la ciudad idónea para desarrollar en la Zona Franca del Puerto la sede de pretratamiento de materias primas de doble cómputo. Así, la empresa participada mayoritariamente por Green Tie creará alrededor de 250 plazas de trabajo en Cádiz.

En concreto, la instalación tendrá la capacidad de tratar todo tipo de sustancias grasas, lo que se refiere a aceite de cocina utilizado, grasas animales, aceites técnicos y subproductos industriales; con el objetivo de fabricar los precursores de SAF y HVO. Además del tratamiento, la planta servirá de almacenamiento para gasóleo y HVO, con una capacidad de más de 160.000 m3 de almacenaje.

Según ha informado la compañía mediante un comunicado, la planta contará con la tecnología "más avanzada" existente en el pretratamiento de aceites y grasas convirtiendo al enclave gaditano en un proyecto pionero que facilitará la descarbonización del transporte y

promoverá la independencia energética a nivel regional y nacional. Para ello, se ha diseñado una capacidad inicial de procesamiento de 100.000 toneladas métricas por año llegando a liderar el sector, enmarcado en la estrategia de transición energética marcada por la Unión Europea.

En este sentido, la planta será un ejemplo sin precedentes por su tipología, ubicación y tecnología; y se comenzará a construir a principios de 2026, cuando la empresa ha estimado que ya tendrá todos los permisos necesarios. De hecho, el diseño desarrollado específicamente por los ingenieros de Dreexo Energy permitirá que las instalaciones generen cero residuos gracias a un proceso único e innovador en el sector.

250.000 toneladas de CO2 al año menos

Según ha explicado su administrador, José Esteban del Corral, "actualmente no existe ninguna otra planta que combine el tratamiento industrial con el almacenamiento masivo, incluido gasóleo y HVO, y el acceso portuario directo para UCO –aceite de cocina utilizado— y grasas animales en la región". Por ello, la planta tendrá una ventaja logística estructural que le permitirá distribuir producto refinado hacia refinerías o clientes finales con mayor facilidad que sus principales competidores.

Unas características que hacen de esta planta una infraestructura única y exclusiva para las empresas petroleras, como soporte a éstas. Además, esta compensará la huella de carbono, gracias a su impacto ambiental positivo alineado con las normativas europeas de sostenibilidad y economía circular. Esto significa una reducción de 250.000 toneladas de CO2 al año, lo que equivaldría a retirar 50.000 vehículos de circulación; reutilizar 100.000 toneladas anuales de aceites usados y grasas animales; e implementa medidas para optimizar el consumo de agua y

con una estación de tratamiento de aguas residuales (EDAR) con las últimas tecnologías de depuración sostenible.

En este contexto Dreexo Energy ya se encuentra trabajando para obtener las mejores alianzas estratégicas con empresas petroleras y refinerías internacionales, tanto para el suministro y blending de biocombustibles, como para garantizar el pretratamiento de la materia prima a nivel europeo. A su vez, según ha desvelado la compañía, hay operadores logísticos y portuarios que ya han mostrado su interés para optimizar la distribución de los productos refinados.

250 empleos

El proyecto contribuirá a la reindustrialización de puerto gaditano, así como a la economía local, con la creación de 250 puestos de trabajo, de los cuales 150 se producirán en la fase

de construcción, mientras que en la fase de operaciones se prevé 25 empleos

directos –incluyendo ingenieros, operadores de planta y personal administrativo— y

75 empleos indirectos en logística, seguridad, mantenimiento, servicios portuarios

y servicios auxiliares.

Por todo ello, Del Corral asegura que "el proyecto posicionará a Andalucía como referente en la

industria de biocombustibles avanzados, fortaleciendo su competitividad en el

mercado europeo de energías renovables". Algo que, a juicio de la compañía, impulsará el PIB regional y atraerá nuevas inversiones, posicionando a la región como un referente en la transición energética y la economía circular.