Helmann's ofrece una clase de comunicación corporativa: reformará el bar que quemaron por no tener mayonesa

La compañía Hellmann’s ha aprovechado una crisis como una oportunidad después de que un hombre prendiese fuego a un bar de la localidad sevillana de Los Palacios-Villafranca por no tener mayonesa para su bocadillo. "Cafetería Las Postas: sentimos no haber estado ahí. A partir de ahora contad con nosotros", ha publicado la empresa en su cuenta de la red social Instagram ofreciéndose a pagar la reforma del bar y encargarse "de que nunca más les falte mayonesa".

Esta acción de comunicación corporativa de la multinacional ha aprovechado un suceso que está en boca de todos los sevillanos no sólo por su dureza, sino también por lo llamativo del enfado del cliente, que no dudó en prenderle fuego a la barra tras recibir la contestación en la que le informaban de que no tenían mayonesa en la cafetería para su montadito.

El propietario de Las Postas, José Antonio Liebre, ha explicado en declaraciones al medio regional El Pespunte estar "súper contento" por recibir la ayuda de la compañía internacional. "Es encontrarte con una empresa que se ponga en contacto con nosotros y que nosotros hayamos llegado a un acuerdo con ellos para trabajar con ellos por ahora", ha explicado el dueño del local, que ha sufrido daños por valor de entre 20.000 y 30.000 euros.

La acción de comunicación ha sido valorada muy positivamente por la consultora Rebellious Words; cuyo CEO, Santiago Martínez-Vares, ha explicado a este diario que la acción de comunicación corporativa llevada a cabo por Hellmann's es "una de las mejores acciones de comunicación realizada por una marca".

"Hacer de la crisis de otro una oportunidad para ti y hacerlo de forma elegante y a la vez gamberra para que se consuma en redes es éxito absoluto", ha dicho antes de aclarar que la inversión para una compañía internacional es "mínima" y, además, tiene la oportunidad de comunicar "una historia con final feliz".