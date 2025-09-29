El curso político andaluz ha comenzado con un intercambio de reproches constante entre la Junta y la oposición; que, liderada por la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha elevado el tono político con el objetivo de desgastar a Juanma Moreno hasta los comicios autonómicos previstos para el próximo mes de junio. Por ello, el líder de los populares andaluces ha reprochado a Montero su tono y le ha pedido que favorezca un clima de colaboración entre Gobierno y oposición, ya que esta relación puede trastocar la cooperación entre la Junta y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Pelearnos menos y trabajar más, eso es lo que hay que hacer para que las cosas funcionen bien", ha espetado Moreno este lunes en Córdoba una entrega de llaves de 113 viviendas en régimen de alquiler asequible para mayores de 65 años. Unas palabras que han ido dirigidas a la vicepresidenta del Gobierno, que estaba presente en el acto y ha reivindicado que Andalucía recibe ahora más financiación que cuando el PP se encontraba afincado en La Moncloa.

De hecho, ha recalcado que, de los 10,5 millones de euros de la promoción de viviendas, cinco han sido sufragados por el Ejecutivo; 3,7 millones por el Ayuntamiento y 1,7 por la Junta. "La política de vivienda se tiene que convertir en un pilar en donde colaboremos todos a una, a ser posible", ha dicho la vicepresidenta después de reprocharle a Moreno que los "recursos nunca son suficientes" para una Junta "que ha tenido más recursos que nunca".

Los andaluces "merecen" la financiación

Por su parte, Moreno ha desdeñado hablar de cuál es la administración que más o menos fondos han aportado al proyecto de las viviendas asegurando que "lo importante" es que se ha encontrado una "solución habitacional" para los receptores de las llaves, que pagarán entre 186 y 360 euros en función del tipo de vivienda, que puede ser desde los 35 a los 53 metros cuadrados útiles.

Respecto al aumento de la financiación, Moreno ha replicado el tono de la vicepresidenta del Gobierno afirmando que recibir más fondos por parte del Ejecutivo "está muy bien", pero que es algo que "se merecen los andaluces". "Nos los merecemos", ha recalcado dejando claro que no es que el Ejecutivo de Sánchez haya aumentado la financiación a modo de favor a Andalucía. "Vamos a seguir trabajando para buscar estas soluciones habitacionales", ha concluido animando a todas las administraciones a colaborar para mejorar la accesibilidad a la vivienda.