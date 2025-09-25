Juanma Moreno rechaza la "estrategia" del PSOE de Montero para "dinamitar" el Parlamento: "Se les va a hacer largo"

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha rechazado la "nueva estrategia" de los socialistas andaluces, ahora dirigidos por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de cara al nuevo curso político; que se cerrará –si no hay adelanto electoral— con unos comicios autonómicos. "Les advierto, señores del PSOE, que se les va a hacer muy largo este año", ha espetado el líder de los populares andaluces, que ha recordado que "las elecciones no son mañana, ni el mes que viene, ni dentro de tres meses".

De esta forma se ha pronunciado el jefe del PP de Andalucía durante la sesión de control al Gobierno autonómico que ha tenido lugar en la Asamblea este jueves, en la que ha aprovechado para criticar que Montero "está más en Madrid que en Andalucía". Asimismo, ha achacado a esta el cambio de rumbo en la política autonómica porque, según ha dicho, han llevado a cabo una técnica de "corrección" de lo que venía haciendo la delegación andaluza de Ferraz bajo el liderazgo de Juan Espadas, que dejó la secretaría general del PSOE-A después de que el líder socialista, Pedro Sánchez, designase a su vicepresidenta como su candidata.

"No me faltaba razón", ha subrayado Moreno, que ya aseguró al comienzo del mes que este iba a ser un curso político complejo. Así, ha criticado que la titular de Hacienda no deja "salirse del guion" de la crispación a los parlamentarios autonómicos y que estos critican una gestión que lleva "80 meses consecutivos liderando el descenso interanual" del paro en España, lo que significa que ha reducido la tasa de paro en 8,2 puntos desde 2018.

La pantomima del PSOE

Por su parte, los diputados de las formaciones de izquierdas han respondido llevando el debate a la Franja de Gaza y al conflicto de Israel con Hamás. En este contexto, los socialistas han utilizado el turno de pregunta de la diputada María Márquez para plantarse frente a la bancada popular y realizar un minuto de silencio por las víctimas gazatíes; algo que no había sido comunicado a la Mesa del Parlamento autonómico.

Anteriormente, Márquez ha utilizado el tiempo restante para enaltecer la labor internacional del jefe del Ejecutivo, sobre el que han dicho que "está liderando el debate por la paz en el mundo". Así, ha recriminado que Moreno hubiese calificado como "genocidio" el conflicto en Gaza en declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar al hemiciclo porque, a su juicio, el líder de los populares andaluces lo ha hecho "a rastras" de la corriente.

Un movimiento a la desesperada

"Si usted quiere, se levanta y es coherente con lo que acaba de decir", ha dicho antes de anunciar el minuto de silencio a su bancada. Por su parte, el presidente de la cámara autonómica, Jesús Aguirre, le ha recordado a la diputada socialista que es labor de la Mesa conceder un minuto de silencio; si bien le ha reconocido la oportunidad de utilizar su tiempo de control parlamentario para "callarse". "El Pleno sigue, y sigue contando en el minuto que usted va perdiendo y no quiere utilizarlo en el control al Gobierno", ha recalcado Aguirre.

Moreno ha tildado este acto de "desesperación" por parte de las filas socialistas andaluzas: "Lo entiendo porque los grupos políticos pasan por momentos duros". "Lo que no pueden hacer es manosear todo, porque al final queda retratado su grupo", ha apostillado el presidente andaluz en un debate en el que ha anunciado nuevas rebajas fiscales para los ciudadanos andaluces.