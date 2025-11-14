La Junta de Andalucía pide a Amama información de los cribados para evitar "alarma social" por cifras "no verificadas"

Para garantizar una revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los circuitos oficiales, asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la administración sanitaria en materia de vigilancia y protección de la salud pública y evitar "alarma social" derivada de la difusión de cifras o afirmaciones "no verificadas", el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha requerido formalmente a Amama (la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla) que le remita la documentación o los testimonios de los que disponga sobre afectadas por fallos de información y retrasos diagnósticos. El plazo máximo para presentarlo será de diez días hábiles, según el requerimiento de la Junta de Andalucía, firmado por la directora gerente del SAS, Valle García, al que ha tenido acceso EFE.

El escrito va dirigido a la presidenta de Amama, Ángela Claverol, a la que traslada que su asociación ha hecho en los dos últimos meses manifestaciones públicas sobre "supuestas incidencias" en el programa de detección precoz del cáncer de mama, señalando la existencia de un número de mujeres que no habrían sido informadas y que habrían sufrido retrasos en pruebas diagnósticas "en una magnitud muy superior a la comunicada oficialmente por la administración sanitaria".

Dicho requerimiento se produce de acuerdo a las competencias legales que les corresponden a la comunidad andaluza en materia de sanidad interior y salud pública.

La Junta de Andalucía, según se lee en el citado requerimiento, ha trasladado "de forma continuada información completa, precisa y contrastada" a través de la Comisión de Participación y Seguimiento del Programa de Cribado de Cáncer de Mama en la que participa Amama.

Aclaración "inmediata y documentada"

La directora gerente del SAS advierte que "las cifras difundidas por Amama no se corresponden con los datos verificados en los registros clínicos oficiales, generando una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata y documentada".

La información que se aporte, concluye el escrito, será tratada "con absoluta confidencialidad" y su utilización quedará limitada a las actuaciones de investigación administrativa, análisis técnico-sanitario y mejora continua de la calidad asistencial.

Movilizaciones contra la Junta

Amama ha sido la asociación que ha canalizado los primeros testimonios de mujeres con retrasos en los diagnósticos y los tratamientos en el programa de cribados de cáncer de mama y que ha encabezado las movilizaciones y protestas contra la Junta de Andalucía.

Tras estudiar hasta el momento más de 220 casos de distintas mujeres, ya ha presentado unas 25 reclamaciones patrimoniales en nombre de víctimas por los retrasos en la comunicación de resultados del cribado del cáncer, de acuerdo al último balance hecho público esta semana por su presidenta.

Reacción de la Junta

La Junta de Andalucía anunció desde el primer momento cambios en el protocolo del cribado a raíz de la detección de los fallos y, además, se cobró la dimisión de Rocío Hernández, consejera de Sanidad, que sería sustituida por el número número dos de Juanma Moreno, Antonio Sanz.

Además, el pasado 15 de octubre se anunció un paquete de medidas que incluía una inversión de 100 millones de euros y 705 sanitarios para reforzar el programa de cribados del SAS, en un plan de acción integral anunciado por el nuevo consejero de Sanidad. Con este plan se conseguirá reducir tiempos, mejorar la trazabilidad de las pruebas y la coordinación, y dar una atención más cercana y segura al paciente, según la Junta.

Aprovechamiento del PSOE de la crisis del cribado

Como suele ser habitual, el PSOE ha tratado de sacar provecho de los fallos en el cribado, con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, donde las encuestas no auguran un buen resultado a la candidata María Jesús Montero. Para ello han contado con la inestimable ayuda del equipo de opinión sincronizada, que esta vez ha llegado al ridículo y la falta de deontología profesional de colar como médico a una cocinera liberada sindical para criticar la gestión de Juanma Moreno.

La utilización política de los fallos en el cribado del cáncer de mama hizo estallar a la Junta de Andalucía, tras semanas de encajar golpes desde la calle, en forma de manifestaciones lideradas por Amama y desde la oposición de izquierdas.

Por ello, el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, decidió pasar a la ofensiva, y refiriéndose a los socialistas señaló que ya estaba "bien de impartir lecciones sobre sanidad y usar el cáncer y a las mujeres para intentar dañar al Gobierno de Juanma Moreno", añadiendo que "no se puede desprestigiar al sistema, no se puede atacar a los profesionales como lo está haciendo el PSOE y la candidata Montero".

Y en referencia a María Jesús Montero, quiso dejar claro que precisamente ella pasaría "a la historia como la consejera de Sanidad de los recortes. Recortes en el presupuesto: 1.500 millones, recortes en los profesionales: 7.500 profesionales menos para la sanidad pública y, sobre todo, la de los 500.000 pacientes en listas de espera que se taparon y se ocultaron en los cajones durante la etapa del PSOE".