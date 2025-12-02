El archivo por parte de la Fiscalía Provincial de Sevilla de la denuncia de la Asociación Amama y del Defensor del Paciente por el supuesto borrado de datos en el Servicio Andaluz de Salud ha servido al PP-A y a la Junta para reclamar a la oposición que pidan "perdón" por haber cuestionado la labor de los sanitarios andaluces. En una entrevista en Canal Sur el consejero Antonio Sanz ha criticado que "para algunos grupos políticos valga todo para arañar cuatro votos".

Más contundente ha sido en rueda de prensa el portavoz del PP-A en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, que ha cargado contra las portavoces parlamentarias del PSOE, María Márquez y Ángeles Férriz, y contra la de Por Andalucía, Inmaculada Nieto. Ha criticado que hicieran uso del "bulo y la mentira" por difundir que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) había borrado mamografías. Martín ha dicho que "no son dignas de ocupar un escaño en este Parlamento, ni de representar a los andaluces; deberían presentar su dimisión esta misma mañana, porque han querido convertir a los profesionales de la salud en sospechosos de manipular y borrar datos".

En este sentido, el portavoz parlamentario del PP-A ha añadido que estas portavoces deberían "pedir perdón" a los trabajadores sanitarios y ha insistido en que "si tuvieran un ápice de vergüenza política, presentarían su dimisión esta mañana". Además, Toni Martín ha calificado de "operación de acoso político al Gobierno de Juanma Moreno por parte de la izquierda en Andalucía". Cree Martín que la vicepresidenta, ministra de Hacienda de Pedro Sánchez y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, es quien ha organizado esta "cacería política" y que "sus delegadas en Andalucía (Márquez y Férriz)" unidas a su "gregaria en este Parlamento (Nieto) son las que llegaron a decir y acusar al presidente andaluz de "quitar de en medio pruebas de su negligencia criminal" y de esparcir "el bulo inventando que las mamografías de las afectadas se estaban borrando y manipulando los datos que en ellas aparecían". Las ha acusado también de lanzar con estos bulos y mentiras un "ataque al sistema público de salud, que ahora sale mucho más reforzado que antes y la confianza que genera se acrecienta todavía más".

La "descarada y vomitiva estrategia" del PSOE

El portavoz del PP-A en el Parlamento de Andalucía ha dicho que lo que decían desde la oposición a Moreno en la región "era mentira" y que "ahora lo dice la Fiscalía: Ni hubo borrado de mamografías, ni hubo manipulación de historiales, ni hubo nada de nada, ninguna irregularidad" y ha vuelto a insistir en que lo que "sí hubo fue una operación política al más alto nivel del sanchismo para intentar destruir al Gobierno de Juanma Moreno, utilizando para ello nada menos que el dolor de las mujeres afectadas con cáncer de mama" permitiendo "un ataque sin precedentes" al SAS.

"La Justicia acaba de poner hoy las cosas en su sitio; tenemos un sistema público de salud seguro, fiable y no manipulable", y "ahora las explicaciones las van a tener que dar otros, los autores intelectuales y materiales de semejante barbaridad", ha dicho Toni Martín que ha apuntado directamente a "un PSOE que ha ayudado por todas sus terminales mediáticas y por sus satélites políticos, ha puesto en pie una descarada y vomitiva estrategia de difamación, difundiendo un gigantesco bulo, manipulando a una asociación para que presentara esta demanda y para que difundiera cifras irreales de afectadas por el problema del cribado".

Para Toni Martín "todo esto con la única intención de poner en duda la seguridad de nuestro sistema público de salud en Andalucía, y con el objetivo de intentar hundir al Gobierno de Juanma Moreno". "Absolutamente todos los máximos líderes políticos del sanchismo han participado, han secundado y han difundido públicamente este repugnante bulo" empezando por "el propio Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados". Ha dejado caer que podrían pedir en la Cámara regional una "comisión de investigación para investigar esta operación de acoso político al Gobierno de Juanma Moreno por parte de la izquierda".

El portavoz parlamentario del PP-A ha finalizado diciendo que los profesionales del SAS "tienen una integridad a prueba de bulos y de difamaciones de esta oposición de segunda categoría que tenemos en el Parlamento" y que tras el archivo de la denuncia de Amama y del Defensor del Paciente por parte de la Fiscalía "sale reforzado el Gobierno de Andalucía y su presidente, que, a diferencia de la oposición, sí trabajan con la honestidad y con la verdad por delante".