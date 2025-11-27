Moreno reivindica su gestión frente al "fango" de la izquierda y anuncia una reforma del SAS

El clima preelectoral en Andalucía es cada vez más intenso y eso se ha podido notar en el discurso de Juanma Moreno en la inauguración del último debate del estado de la Comunidad de la legislatura que ha dado comienzo en la mañana de este jueves. Moreno, que ha hecho un "balance no sólo de esta legislatura sino de los últimos 7 años" ha comparado continuamente su gestión en el palacio de San Telmo con la de la administración socialista anterior.

El líder del PP-A ha sacado pecho del trabajo de su Gobierno desde enero de 2019 y lanzado propuestas que apuntalan un Ejecutivo continuista que saldría de unas elecciones regionales previstas en los próximos meses. A estos comicios llega con el desgaste de la crisis del cribado del cáncer de mama y con la detención de miembros de su partido de la Diputación de Almería por la UCO, sucedida a mediados de noviembre. También con encuestas favorables para seguir gobernando, pero en las que podría perder la mayoría absoluta conseguida en 2022.

Su discurso, que ha durado más de dos horas, el presidente de la Junta de Andalucía lo ha comenzado diciendo que el "mayor logro se llama estabilidad, donde no hay estabilidad hay parálisis, bloqueo y retroceso"y que la "estabilidad le sienta bien a Andalucía". "En los últimos siete años hemos consolidado una forma de gobernar marcada por el diálogo, la estabilidad y la ambición de liderar el progreso y el bienestar para Andalucía", ha remarcado Juanma Moreno.

"Andalucía es una CCAA que funciona, crece, atrae inversión, reduce el paro, recupera y amplia la calidad de servicios públicos que antes habían sido abandonados. Ha sido posible porque nos hemos apartado del ruido, la polarización, la hipérbole y nos hemos centrado en lo que realmente importa a los ciudadanos: la gestión y hacer que Andalucía funcione", ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía que ha defendido "liderazgo" de la región "no sólo económico sino político y social no solo en España sino también en Europa".

Ha cargado contra su próxima rival en las elecciones andaluzas, la vicepresidenta y ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, por las cesiones a los separatistas en materia de financiación autonómica recordando su paso por la administración socialista andaluza y cómo pedía una financiación que ahora niega. Moreno ha señalado que Andalucía parte "desde la desventaja; nadie puede negar que el actual sistema de financiación nos lleva perjudicando desde 2009 cuando se aprobó con el apoyo de ERC. Es muy difícil que un sistema hecho a la medida del independentismo catalán le quede bien a Andalucía. Los que entonces salieron ganando con su traje a medida quieren seguir ganando y les da igual que Andalucía siga perdiendo".

Por esta razón, Moreno ha dicho que "los andaluces nos esforzarnos el doble para llegar al mismo sitio que los demás" porque "en ocho años la actual ministra no ha sido capaz de presentar ni una sola propuesta y ahora parece que le han entrado las prisas y nos presenta una basada en el principio de ordinalidad. Un ataque frontal a la equidad y la igualdad que tienen que tener los españoles. Lo que quieren decir es desigualdad. También ha indicado que la región pide "ni más que nadie ni menos que ninguna" otra.

"Advierto, le pese a quien le pese, que Andalucía ejercerá su papel para defender el equilibrio entre territorios y la igualdad entre españoles. Reclamo la unidad de este Parlamento para alzar la voz contra los privilegios de unos contra otros. Lo hicimos hace casi 50 años y lo vamos a seguir haciendo ahora", ha destacado el presidente andaluz antes de lanzarse a dar datos sobre el estado de la economía regional- "Desde que llegamos al gobierno la economía andaluza ha crecido", ha dicho. Además ha indicado que "hoy hay medio millón de ocupados más que cuando llegamos al Gobierno" y que "no sólo reducimos el paro. Llevamos 32 meses liderando esa reducción en el conjunto de España". Hay, según el líder del PP-A un "cambio de mentalidad más emprendedora y ambiciosa" en los andaluces.

Economía e impuestos

"Andalucía tiene cada vez una economía más abierta y competitiva. Andalucía genera confianza porque ofrecemos a los inversores menos burocracia, menos impuestos y más estabilidad(…). No diré que vamos como una moto o un cohete porque un presidente debe percibir la realidad y actuar con empatía cuando hay familias de clases medias para llegar a fin de mes y demasiadas familias, especialmente los jóvenes ,con dificultades para acceder a una vivienda", ha reflexionado el presidente de la Junta de Andalucía.

Sobre impuestos ha dicho Moreno que "ingresar más asfixiando a los ciudadanos a impuestos tiene muy poco mérito y da malos resultados para la economía a medio y largo plazo, lo realmente difícil y audaz es ingresar más bajando los impuestos y dejando el dinero en las familias y las empresas como ha hecho este Gobierno. Eso sí tiene mérito". En este sentido, ha añadido que han presentado en estos años "850 medidas de simplificación para que los ciudadanos, las empresas y las familias tengan una respuesta más ágil".

La sanidad, "el único ariete" contra su gestión

El presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que con el presupuesto que aún está en trámites de aprobación en la Cámara andaluza la región "dispondrá de 51.000 millones que nos permitirán seguir avanzando en las prioridades de los andaluces: Modernización de nuestro tejido productivo; innovación, sostenibilidad y vertebraciñon de Andalucía; esfuerzo en acceso a la vivienda y reforzamos los servicios públicos y protegemos a los más vulnerables".

En este sentido, ha dicho que "la sanidad pública tendrá en 2026 16.265 millones de euros" mientras que "en el último año de gobiernos socialistas tenía 9.800; la educación pública tendrá 11.186 millones de euros" cuando en 2018 eran "6.300" y en "dependencia, 2.610" cuando en 2018 "tenía menos de la mitad". "Vamos a destinar mas de 30.000 millones" a estos preceptos. Juanma Moreno, ha señalado que "la realidad se impone a un relato falso y clarísimamente interesado. La supuesta privatización es rotunda y categóricamente una gran estafa. Por mucho que se repita la mentira no se va a convertir en realidad".

Juanma Moreno ha indicado que "con mucho esfuerzo, dedicación y enormes dificultades estamos reconstruyendo el sistema público" y que la sanidad es "el único ariete contra el Gobierno" por parte de los partidos de la oposición liderada por el PSOE. "No se han atendido ni a los hechos y a los datos. No se ha planteado ninguna solución, se ha pasado por encima de nuestros profesionales y se ha deteriorado de manera injusta e irresponsable nuestra sanidad pública", ha lamentado. Moreno, que ha indicado que vuelve "a tender la mano a cualquier propuesta positiva si la hay para nuestro sistema sanitario", ha dicho que "antes de que finalice este año se publicará la oferta de empleo de 10.289 plazas para el sistema de salud".

Sobre la crisis de los cribados del cáncer de mama ha dicho que se han visto "dos formas de entender la política. Mientras la oposición se dedicaba a la bronca, a la hipérbole y la desinformación el Gobierno andaluz ha actuado con transparencia, responsabilidad y sensibilidad". "Hemos respondido en tiempo récord y mañana se habrán atendido a las 2.317 que se vieron afectadas por un problema de información. Hemos adoptado medidas por un plan de 100 millones de euros. Nuevas medidas: vamos a establecer en un acto único las pruebas diagnosticas para las mujeres que sospechen imágenes con alta malignidad. Para acelerar el diagnostico. Evitar la lógica ansiedad que genera la espera de esas pruebas (…). Los protocolos serán todos iguales en todos los hospitales públicos de Andalucía. El sistema de detección del cáncer ha salido reforzado. La SP de Andalucía sale más fuerte que antes", ha añadido.

"Durante años en los debates sobre nuestra tierra he reclamado una y otra vez un pacto por la sanidad pública en España. También se lo he pedido al presidente del Gobierno. Ante la falta de respuesta del Gobierno en Andalucía no vamos a esperar. El SAS presta un gran servicio y necesitamos un SAS más moderno, más ágil. Por eso anuncio una reforma de la gestión para adaptarlo a la próxima década" y la "decisión de hacer una profunda remodelación y reforma en todo el modelo organizativo del SAS", ha dicho Moreno.

De la educación a la defensa de la propiedad privada

El presidente de la Junta de Andalucía ha tocado cada uno de los asuntos sobre los que tiene capacidad de gestión. Ha hablado de industria, de turismo, de seguridad, educación, vivienda, agua, igualdad o infraestructuras. Sobre educación ha destacado que "no puede ser de izquierdas ni de derechas, tiene que ser de calidad". En cuanto a vivienda, ha dicho que hay un "déficit de 90.000 viviendas, uno de los grandes desafíos" y que en "Andalucía hemos cambiado el marco jurídico. Había ayuntamientos en los que antes se tardaba 18 meses para construir viviendas. Ahora se tarde un mes gracias a la Lista .

"No puede ser toneladas de burocracia a la hora de construir vivienda", ha indicado el líder del PP-A que ha dicho que está en marcha un "plan de choque para construir 20.000 vivienda de VPO en cinco años. Muchas ya se están construyendo". "No es coherente pasar el día hablando del problema de la vivienda y ahogar a los jovenes y a las familias en impuestos", ha indicado asegurando que su Administración hará un "esfuerzo presupuestario sin precedentes porque queremos ir a más". También ha defendido la propiedad privada y "protegerla contra la okupación. Exigimos al Gobierno que deje a un lado la ideología y proteja a las familias (…). No tiene ningún sentido que cuando pongan su vivienda en alquiler le dejen de pagar y tarden años en que se la devuelvan. No tiene ningún sentido que no se proteja la propiedad privada".

Moreno ha dicho que frente a los logros que han ido cumpliendo estos años como las nuevas líneas de metro o carreteras "las infraestructuras de competencia estatal no avanzan". También que "el agua es una prioridad absoluta para Andalucía, pero la falta de agua es un problema estructural". Sobre seguridad ha pedido al Gobierno medios "para erradicar al narcotráfico en Andalucía".

"No podemos dar marcha atrás"

Moreno ha insistido en que "esta Cámara votó en 2018" que el Estado tenía que pagar "4.000 millones de euros anuales. Yo voté ese acuerdo con un Gobierno de Mariano Rajoy· en Madrid, ·pero yo no puse esa cantidad" sino "la actual ministra de Hacienda, la señora Montero", y "lo defendía con vehemencia". Era "algo absolutamente necesario que, sin embargo, como ministra de Hacienda siempre ha negado a Andalucía lo que nos corresponde. Ha defendido el cupo catalán acordado con los separatistas".

"Es imposible avanzar si no tenemos un trato igual. La ordinalidad rompe el techo de solidaridad y es un ataque frontal a los intereses de Andalucía" y "contradice lo que han defendido los socialistas, es una enmienda a la totalidad", ha añadido Juanma Moreno. El presidente andaluz ha señalado que "los andaluces desde luego no vamos a admitir más cesiones al separatismo en contra de nuestros intereses. Primero fue la condonación de la deuda, luego el cupo catalán y ahora la ordinalidad. Ya advierto de la tentación del Gobierno central de sacar un nuevo conejo de la chistera con una campaña electoral a la vista aunque sabemos que en ningún caso van a poder a probar. Tenemos la obligación de defender a Andalucía y no hay formación política o líder que pueda estar por encima del interés de Andalucía"

En este sentido, ha finalizado Moreno "no podemos dar marcha atrás. Andalucía saldrá perdiendo si entramos en esas espiral interesada de polarización, de fango, de inestabilidad, que domina el panorama político nacional. Les animo a hacer un debate sereno y útil para los andaluces. Voy a escuchar con muchísima atención sus intervenciones".