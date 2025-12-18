Moreno saca adelante su último presupuesto con la vista puesta en la reelección

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha celebrado junto a la bancada popular en el Parlamento andaluz y su Gobierno la aprobación del Presupuesto para 2026 con el que culmina su segunda legislatura en el Palacio de San Telmo. Con la vista puesta en la reelección en las elecciones previstas para antes del verano de 2026, el presidente andaluz presume de "estabilidad", por boca de su Gobierno, mirando con el rabillo del ojo las encuestas que le avisan de que podría perder la mayoría absoluta que tiene desde junio de 2022.

Moreno, al frente de un nutrido grupo de diputados, miembros de su Gobierno y del Parlamento, ha dado "la bienvenida a la Navidad con alegría" cantando villancicos tras sacar adelante el Presupuesto de 2026 incluyendo 107 enmiendas de los grupos de la Cámara regional. 75 de ellas del PP-A, 19 de Vox, 5 de Por Andalucía, 5 de Adelante Andalucía y 3 del PSOE.

Aprobamos los Presupuestos para 2026 y damos la bienvenida a la Navidad con alegría. ¡Orgullosos de Andalucía! pic.twitter.com/RNeqVg02Rg — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 18, 2025

El Presupuesto de 2026, el más expansivo de la historia en Andalucía con 51.597,9 millones, ha sido aprobado sólo con el apoyo de los populares ya que el resto de grupos han votado en contra. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha dicho que es "el mayor de toda nuestra democracia, y del que van a beneficiarse los casi nueve millones de andaluces para los que todos trabajamos". España ha destacado también que "garantiza estabilidad" en un año que va a ser "trascendental" en Andalucía por las elecciones que están por llegar.

Carolina España ha destacado que las cuentas aprobadas este jueves en el Parlamento regional "van a cambiar a mejor la vida de los ciudadanos y que darán a los andaluces un estado de bienestar como jamás hayan conocido". Es "el Presupuesto de todos los andaluces, porque cuando se abren nuevos centros de salud y hospitales, cuando las guarderías para nuestros hijos son gratuitas, o cuando la atención para nuestros mayores se aumenta, podemos decir claramente que ganamos todos los andaluces", ha dicho la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno de Juanma Moreno.