El Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía ha publicado este lunes su barómetro correspondiente al mes de diciembre y las noticias no son demasiado buenas para Juanma Moreno: el popular sigue en un descenso que no es muy pronunciado pero que ya le sitúa con más probabilidades de perder la mayoría absoluta que de retenerla.

Así, el PP tendría un 40.2% del voto, cinco décimas menos que en el estudio de septiembre y un punto por debajo del dato que les daba el del pasado mes de junio. Con ese dato los de Juanma Moreno tendrían entre 53 y 55 diputados, es decir, sólo en el mejor de los casos lograrían la mayoría absoluta. El resultado es casi tres puntos inferior al que logró en las elecciones de 2022 y podría perder hasta cinco escaños.

Otro dato relevante es que el PSOE ve como el escaso efecto positivo que tuvo la candidatura de María Jesús Montero se desinfla: se quedarían en el 21,4% del voto, casi dos puntos menos que en el barómetro de septiembre y ocho décimas menos que las elecciones. Los socialistas perderían el suelo de los 30 diputados que tienen en este momento e incluso podrían caer hasta los 25, aunque la parte alta de su horquilla está en 28.

La encuesta pronostica también un crecimiento sólido de Vox, como ocurre en estos momentos en todas partes: tendrían un 17,5% del voto, 1,6 puntos más que en septiembre y cuatro más que en la convocatoria electoral de junio del 22. Su estimación de escaños se dispara a una horquilla entre 19 y 22 diputados – hasta ocho más de los que tienen ahora – y podría quedarse a sólo tres del PSOE.

Asimismo, resulta llamativo que el desplome de los socialistas no beneficie a Sumar, que incluso pierde medio punto respecto al barómetro de septiembre y dos décimas respecto al resultado electoral, para quedarse en un paupérrimo 7,5% del voto con el que tendría 5 o 6 escaños, cuando ahora tiene 5.

El partido fundado por Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, tampoco se aprovecha del mal resultado de sus comilitones en la izquierda: sí que mejora respecto a las elecciones pasando del 4,6% al 6,1%, pero perdería tres décimas y se limitaría a repetir sus dos diputados o, en el mejor de los casos, ganar uno.

La encuesta ha contado con 3.600 entrevistas realizadas entre el 17 y el 28 de noviembre de 2025, es decir, antes de que la Fiscalía diese la razón a la Junta y archivase la denuncia presentada por la asociación Amama.