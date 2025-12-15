Encuestas en Extremadura: el PP cerca de la absoluta, Vox a punto de doblar y el PSOE al borde del abismo

El PP va a ganar las elecciones en Extremadura y lo va a hacer de forma contundente frente a un PSOE que se hunde, pero según las encuestas publicadas este lunes, el último día en el que es posible hacerlo, no llegará a la mayoría absoluta ya que, a pesar del desplome de los socialistas, el ascenso de Vox les cierra esa posibilidad.

Los populares lograrían un 41,9% de los escaños según el sondeo de Sigma Dos que publica El Mundo, que les darían entre 28 – los mismos que tienen ahora– y 30 diputados, es decir, en el mejor de los casos estarían a tres de la absoluta.

La encuesta de GAD3 para ABC es un poco más optimista para los de María Guardiola: con un 43% del voto tendrían 31 o 32 escaños, es decir, podrían quedarse a sólo uno de la mayoría absoluta.

En esta línea está también la de DYM para 20 Minutos y otros medios del Grupo Henneo, que sitúa al PP con un 42,9% del voto y una horquilla que va de los 29 a los 31 diputados, a dos de la absoluta y, como en los otros casos, más que toda la izquierda sumada.

Finalmente, según el estudio de 40dB que publica El País los populares, que tuvieron un 38,8% en 2023, llegarían al 41,1%, con lo que tendrían un mínimo de 28 escaños, los mismos que tienen ahora, y un máximo de 30.

En distinta medida, todos los sondeos pronostican un batacazo sin paliativos del PSOE: Sigma Dos pronostica que los socialistas tendrían un 28,7%, once puntos por debajo de su resultado en 2023 y con una trayectoria que todavía puede ser más dramática, ya que habría perdido casi cuatro puntos en el último mes. Con ese resultado tendría entre 19 y 21 diputados.

Según GAD3 el candidato imputado Gallardo todavía tendría un resultado peor: se quedaría en el 27,1%, casi trece puntos menos que en 2023. Con eso no pasaría de los 20 escaños e incluso podría tener sólo 19, es decir hasta 13 menos que el PP.

DYM describe un panorama algo menos malo para los socialistas: llegarían al 31,8% del voto y tendría entre 21 y 23 diputados, un resultado similar al que les da 40dB: un 31,2% del voto y la misma horquilla de escaños.

¿Hasta dónde llega la subida de Vox?

En lo que todos coinciden es en el gran resultado que obtendría Vox: Sigma Dos es el más optimista para los de Abascal –lo que explica por supuesto el peor resultado que pronostica para el PP– ya que les coloca en el 15,7% del voto y entre 9 y 11 representantes en la asamblea regional. Además, el partido había subido casi tres puntos desde noviembre.

GAD3, por el contrario, les da tres puntos menos: un 12,7% con el que estarían entre los 7 y los 9 diputados. Un resultado casi idéntico al que pronostica DYM: un 12,3% y los mismos escaños, mientras que para 40dB estaría algo por encima: un 14,1% y 9 o 10 asientos en el parlamento extremeño.

También subiría Unidas por Extremadura, la marca local de Podemos e Izquierda Unida –Sumar no se presenta en la región– que según Sigma Dos llegaría al 9,3% y tendría 5 o 6 diputados, cuando en 2023 tuvo un 6% y sólo obtuvo 4 representantes.

Para GAD3 el resultado sería incluso un poco mejor: un 10% y 6 escaños asegurados; mientras que según DYM se quedarían en el 8%, aunque el reparto de diputados es similar: 5 o 6; 40dB, por su parte, se ubica en esta banda algo más baja: un 8,3% y entre 4 y 6 representantes.

La encuesta de Sigma Dos contó con 1.824 entrevistas que se han realizado del 24 de noviembre al 12 de diciembre; la de GAD3 ha tenido 1.084 con un trabajo de campo que ha ido del 3 al 11 de este mes; la de DYM ha tenido algo más de 700 hechas entre el 4 y el 10 de diciembre; finalmente, la de 40dB ha sido de 800 entrevistas realizadas entre el 5 y el 11.