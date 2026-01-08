Vox une sus votos al PSOE para tumbar la cuestión de confianza de la alcaldesa de Burgos

La alcaldesa de Burgos, la popular Cristina Ayala, ha perdido la cuestión de confianza a la que se ha sometido en una sesión plenaria que se ha celebrado este jueves y que ha contado con 16 votos en contra de PSOE y Vox, y los once a favor del PP.

Ayala ha asegurado que desde el equipo de Gobierno se han intentado "todas las opciones" para poder sacar adelante el proyecto de presupuestos para 2026, como ha sido "negociar" con los dos grupos de la oposición y someterse a una cuestión de confianza, porque considera que al someterse a esta cuestión está poniendo "los intereses de la ciudad por encima" de su propio cargo de alcaldesa.

"Lo que hacemos es ser valientes con esta propuesta de cuestión de confianza en el único objetivo de que Burgos siga avanzando", ha afirmado Cristina Ayala, quien tiene la sensación de que a muchos votantes de Vox les hubiera gustado que se hubieran apoyado los presupuestos desde esta formación.

"Vox es nuestro socio natural. Siempre lo ha sido y así siempre les hemos tratado", ha enfatizado la alcaldesa, quien ha reconocido que no le gustaría romper puentes del todo con Vox, porque ambas formaciones están "condenadas a entenderse".

Segunda oportunidad

Esta es la segunda cuestión de confianza a la que se somete Ayala en este mandato y la segunda que pierde. La conformación de una mayoría diferente a la del PP es remota, si no imposible porque tanto desde Vox como desde el PSOE desechan formar una alternativa juntos.

Aun así, ahora se abre un plazo de 30 días para la presentación de esa alternativa que presente sus cuentas y forme un nuevo ejecutivo.

Al no darse esa posibilidad, los presupuestos del equipo de Gobierno de Ayala quedarán aprobados de manera inicial en ese plazo; y como la propia alcaldesa ha confirmado, "tras otros 15 días de exposición pública", un pleno extraordinario servirá para resolver "las alegaciones que se presenten y quedar definitivamente aprobado", presumiblemente para primeros de marzo.

Para el portavoz de PSOE, Josué Temiño, la actitud de Ayala es de "soberbia, prepotencia, arrogancia e incapacidad de diálogo" y está lastrada "por los escándalos", el uso de la "chequera y por subirse el sueldo".

A ello se une otro escándalo más, como la comisión de investigación de las gastronetas. Ha apuntado que Ayala "ha dinamitado puentes con la oposición y con colectivos".

Mientras, Ayala y su equipo han defendido que este presupuesto "es muy bueno para la ciudad"; ha subrayado que la ciudad solo avanza "con un respaldo económico" y ha afeado a la oposición que se ha cerrado en banda para rechazar "el progreso de la ciudad"; a Vox porque reclama para el pacto cuestiones que "sólo reclama en Burgos" y al PSOE su sistemática negativa a llegar acuerdos, "sobre todo después de presentar Xpande".