Menú

Andalucía

Andalucía

Familiares de pasajeros desaparecidos tras el accidente piden ayuda en las redes

La angustia crece entre quienes buscan a sus seres queridos sin éxito. La mayoría de los desaparecidos viajaban en el Alvia a Huelva.

La angustia crece entre quienes buscan a sus seres queridos sin éxito. La mayoría de los desaparecidos viajaban en el Alvia a Huelva.
Imágenes publicadas por los familiares de los desaparecidos para su difusión. | Red social X

Allegados de María Eugenia Gallego Navasco han realizado esta mañana un nuevo llamamiento para intentar localizarla. La mujer, de la que no saben nada desde que se registrara el accidente ferroviario este domingo, viajaba en el vagón 8 del tren Iryo que descarriló 50 minutos después de salir de Málaga con destino a Madrid.

Desde que se produjera el choque de los trenes, muchas familias han recurrido a las redes sociales en busca de información sobre sus seres queridos, al no lograr contactar con ellos. En algunos casos, se encontraban entre los heridos leves y ya tienen noticias. Así ha ocurrido con la joven Miriam Alberico, de 27 años, que se encuentra ingresada en un hospital.

Relacionado

Desaparecidos del Alvia

Los que en estos momentos continúan desaparecidos podrían encontrarse entre los heridos más graves o incluso entre los fallecidos. El hijo de Ricardo Chamorro, de 57 años, se ha desplazado este lunes hasta Madrid en busca de información. Lo han buscado durante horas por los hospitales y no han logrado dar con él.

Esta mañana se repetían en X multitud de mensajes pidiendo ayuda para localizar a pasajeros desaparecidos tras el accidente ferroviario. Fundamentalmente, de viajeros del Alvia a Huelva, como Andrés Gallardo Vaz. Su hijo Álvaro explicaba en su perfil que ya han llamado a hospitales y centros a los que han llevado a los heridos. Ya no saben qué más pueden hacer.

Se busca incluso a familias enteras, como la de los Zamorano Álvarez. Un matrimonio de Huelva que viajaba con sus dos hijos.

La Guardia Civil ha habilitado diferentes oficinas para que los familiares del accidente ferroviario que no hayan logrado contactar con ellos puedan denunciar su desaparición y aportar muestras de ADN que se utilizarán para cotejar con el de las víctimas mortales, para realizar las labores de identificación de los cadáveres.

Temas

En España

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj