Familiares de pasajeros desaparecidos tras el accidente piden ayuda en las redes

Allegados de María Eugenia Gallego Navasco han realizado esta mañana un nuevo llamamiento para intentar localizarla. La mujer, de la que no saben nada desde que se registrara el accidente ferroviario este domingo, viajaba en el vagón 8 del tren Iryo que descarriló 50 minutos después de salir de Málaga con destino a Madrid.

⚠️ ⚠️ Seguimos buscando a María Eugenia Gallego Navasco ⚠️⚠️ No tenemos noticias de ella. Iba en el tren de Iryo en el vagón 8, asiento 13D. Iba vestida igual que la primera foto. Cualquier ayuda es bien recibida. #Adamuz #Tren #iryo #Cordoba #Malaga pic.twitter.com/n0z61efipF — Sandra (@Sand_97) January 19, 2026

Desde que se produjera el choque de los trenes, muchas familias han recurrido a las redes sociales en busca de información sobre sus seres queridos, al no lograr contactar con ellos. En algunos casos, se encontraban entre los heridos leves y ya tienen noticias. Así ha ocurrido con la joven Miriam Alberico, de 27 años, que se encuentra ingresada en un hospital.

Estamos buscando a Miriam Alberico. Iba en uno de los trenes que se han descarrilado en Adamuz (destino Huelva) en el vagón 1. No sabemos nada de ella desde hace mucho tiempo. Por favor, difusión y cualquier noticia contacten. pic.twitter.com/qa0dpHTXXh — pérez (@iamuser0) January 18, 2026

Desaparecidos del Alvia

Los que en estos momentos continúan desaparecidos podrían encontrarse entre los heridos más graves o incluso entre los fallecidos. El hijo de Ricardo Chamorro, de 57 años, se ha desplazado este lunes hasta Madrid en busca de información. Lo han buscado durante horas por los hospitales y no han logrado dar con él.

URGENTE!

Por favor quien este en adamuz y reconozca a este señor que es mi padre que contacte conmigo porfavor Iba en el alvia Madrid-Huelva que ha chocado Porfavor difusión!! pic.twitter.com/7vSvb2m9Rv — Richi :/ (@Ricardochammo) January 19, 2026

Esta mañana se repetían en X multitud de mensajes pidiendo ayuda para localizar a pasajeros desaparecidos tras el accidente ferroviario. Fundamentalmente, de viajeros del Alvia a Huelva, como Andrés Gallardo Vaz. Su hijo Álvaro explicaba en su perfil que ya han llamado a hospitales y centros a los que han llevado a los heridos. Ya no saben qué más pueden hacer.

Todavía no hemos podido contactar con el, hemos llamado a todos los hospitales, centros y demás y mis familiares los cuales han ido a Cordoba no encuentran registros de el en ningún lado. Por favor si lo veis o sabéis de algún otro hospital o lo que sea por favor contactarme — Álvaro Gallardo (@lvijeje) January 19, 2026

Se busca incluso a familias enteras, como la de los Zamorano Álvarez. Un matrimonio de Huelva que viajaba con sus dos hijos.

🚨‼️siguen sin aparecer una Familia de 4 de Huelva, sus nombres son:

-Felix Zamorano

- Pepe zamorano

-Cristina Alvarez

- Pepe zamorano (hijo)

Porfavor mínima cosa que sepais sería de gran ayuda, personas que fuesen en el tren o viesen a estas personas un momento.#Adamuz #alvia pic.twitter.com/fHcMyMC3ia — Lucia Morales Blanco (@luuciamb12) January 19, 2026

La Guardia Civil ha habilitado diferentes oficinas para que los familiares del accidente ferroviario que no hayan logrado contactar con ellos puedan denunciar su desaparición y aportar muestras de ADN que se utilizarán para cotejar con el de las víctimas mortales, para realizar las labores de identificación de los cadáveres.