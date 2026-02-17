'Andalucía Actúa': 1.780 millones para reparar daños y ayudas directas a agricultores, autónomos y pymes

La Junta de Andalucía va a movilizar más de 1.780 millones de euros de recursos propios para afrontar la fase de recuperación una vez pasada la emergencia meteorológica, que se van a destinar de forma prioritaria a facilitar ayudas directas a autónomos y pymes para que puedan restablecer su actividad económica cuanto antes, en especial los agricultores y demás trabajadores vinculados al sector primario, así como a la reparación de infraestructuras básicas que hayan resultado dañadas a consecuencia de las borrascas, tales como carreteras, centros de salud o colegios.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado en el Palacio de San Telmo el 'Plan Andalucía Actúa', diseñado por el Gobierno andaluz con el objetivo de reorientar el máximo de recursos económicos posibles para mitigar los efectos del temporal que ha castigado a la comunidad y reactivar el tejido productivo. En total, estará dotado con una partida inicial de más de 1.780 millones, provenientes de la reprogramación de fondos del propio Presupuesto autonómico, y que podrá incrementarse progresivamente en función de las múltiples valoraciones de daños que todavía están en curso.

"Los destrozos han sido muchos y muy diversos. De hecho, aún quedan personas sin volver a sus casas y daños por evaluar. Pero en Andalucía no perdemos tiempo. Queremos que los afectados rehagan sus vidas cuanto antes. Por eso, la semana pasada, con el viento y la lluvia todavía haciendo estragos, el Gobierno andaluz ya estaba trabajando en la recuperación y celebrando el primer comité de evaluación de daños", ha recordado el presidente.

Al desglosar el Plan 'Andalucía Actúa', Moreno ha destacado las ayudas directas previstas para el tejido productivo. Así, en el caso de agricultores y explotaciones agrarias de las zonas más afectadas, se destinan 700 millones para brindarles apoyo económico. También están previstas para el sector de la pesca (31 millones), así como para autónomos y pymes (35 millones). En este último caso, las ayudas serán de hasta 2.000 euros por cada autónomo, a razón de 200 euros al mes de febrero a noviembre. En el caso de las pymes, podrán acogerse a una ayuda directa de hasta 3.500 euros por trabajador, 350 al mes por cada uno que tengan, también durante 10 meses. De esta forma, un autónomo con dos o tres trabajadores (la media en Andalucía) podría recibir en total entre 9.000 y 12.500 euros.

En paralelo, el Plan también contempla una extensa programación de reparaciones en carreteras de la red autonómica y caminos rurales en mal estado por las inundaciones, cuyos daños, recopilados en una primera valoración, superan los 535 millones de euros. Además, se contemplan actuaciones en centros sanitarios y educativos o infraestructuras hidráulicas que también hayan sufrido daños.

"Entre las partidas más importantes del Plan destacan la vinculada a la agricultura, el sector más afectado, al que destinamos cerca de 1.000 millones (988) por daños ya estimados. También la de carreteras, siendo los de más envergadura en Cádiz y Málaga. Vamos a actuar en 1.000 kilómetros de vías y autovías. En total, se han registrado 594 incidencias graves en nuestras carreteras. Por su parte, el efecto en centros educativos, colegios e institutos se estima en más de 60 millones, y en centros de salud se calcula el daño en 13 millones de euros. El coste de las actuaciones estimadas en vías pecuarias e instalaciones medioambientales será de unos 49 millones de euros", ha desglosado el presidente.

A todo este esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía, Moreno espera sumar el del resto de administraciones implicadas. "Lo que ahora presentamos es un primer paquete de recursos que esperamos que se complemente con las medidas del Gobierno de España y la Unión Europea siguiendo la tónica de colaboración que ha marcado desde el principio la acción institucional. Como ya saben, hemos solicitado al Estado que destine dinero del fondo de contingencia, que le permita utilizar el superávit y los remanentes y que no computen a efectos de reglas fiscales, así como que solicite a la UE movilizar el Fondo de Solidaridad y activar el fondo de Gestión de Crisis de la PAC, además de adaptar el Plan de Recuperación (MRR) a la situación actual", ha reclamado.

Para finalizar, Moreno ha subrayado el agradecimiento a todos los profesionales de emergencias y seguridad que vienen trabajando tanto atendiendo a los vecinos de las poblaciones afectadas, como en esta fase de regreso a la normalidad en la que sus vecinos tuvieron que ser evacuados.

"Quisiera pedir paciencia, porque algunas obras pueden llevar su tiempo. También confianza, porque en Andalucía hemos comprobado el valor de la anticipación y la previsión. Hemos visto los buenos resultados de un trabajo coordinado entre todas las administraciones. Y, sobre todo, podemos sentirnos orgullosos de la labor de los efectivos de emergencia y cuerpos de seguridad en esta crisis. Vamos a seguir en esta línea para contribuir a la tranquilidad de los andaluces. Ese es el objetivo del Plan Andalucía Actúa", ha insistido el presidente de la Junta.