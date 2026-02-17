Renfe e Iryo retoman el servicio Madrid-Andalucía tras el accidente de Adamuz

Renfe e Iryo retoman este martes sus servicios en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, después de que Adif haya autorizado la reapertura de la infraestructura tras concluir los trabajos de reparación por el accidente registrado el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). El siniestro, que implicó a un tren de Iryo y a un Alvia, provocó la muerte de 46 pasajeros.

Adif ha comunicado que la circulación puede restablecerse una vez finalizadas las actuaciones en la vía y tras completar "las pruebas técnicas necesarias para garantizar la seguridad", así como las correspondientes comprobaciones de señalización. La infraestructura había quedado dañada tras la colisión, que se produjo después del descarrilamiento de uno de los convoyes.

Renfe recupera la mayoría de sus trayectos

Renfe restablece desde hoy sus servicios habituales entre Madrid y Sevilla, Madrid y Cádiz, Madrid y Granada, así como el Alvia Madrid-Granada-Almería, que vuelven a operar con normalidad tras un mes de interrupciones.

No obstante, la compañía ha detallado que en la línea Madrid-Huelva el primer servicio se realizará íntegramente en tren salvo el tramo entre Córdoba y Huelva, que se cubrirá mediante un plan alternativo de transporte por carretera.

📢 SE RESTABLECE EL SERVICIO DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID Y ANDALUCÍA 🚆 Se recuperan los servicios en alta velocidad de las líneas: Madrid-Sevilla, Madrid-Cádiz y Madrid-Granada-Almería. 🔴 Continúa interrumpida la circulación ferroviaria entre Madrid y Málaga/Algeciras.… — InfoRenfe (@Inforenfe) February 17, 2026

En cuanto al trayecto Madrid-Málaga, la operativa habitual no se recuperará hasta "inicios de marzo" debido a la demora en los trabajos que ejecuta Adif. A partir de este miércoles, Renfe activará un plan alternativo que incluye un traslado por carretera entre Antequera y Málaga para paliar las molestias derivadas del corte de la línea tras la caída de un muro de contención.

La operadora ha recordado que todos los viajeros afectados por la interrupción del servicio en las últimas semanas han podido cambiar su billete o solicitar el reembolso sin coste adicional.

Iryo programa circulaciones diarias

Por su parte, Iryo también reanuda este martes sus operaciones comerciales en la línea Madrid-Sevilla, coincidiendo con la fecha de reapertura comunicada por Adif. Según fuentes de la empresa, la compañía operará 14 circulaciones diarias, distribuidas en siete servicios de ida y siete de vuelta.

La programación incluye además los servicios transversales Barcelona-Sevilla, con cuatro viajes diarios, dos en cada sentido. Los horarios actualizados ya pueden consultarse en los canales habituales de venta y en la página web de la empresa.

El primer trayecto Madrid-Sevilla contará con la presencia del consejero delegado de Iryo y parte del equipo directivo, que acompañarán a la tripulación durante el viaje inaugural tras la reapertura.