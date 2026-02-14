El sistema de detección de objetos en la vía de Adamuz estaba sin terminar en junio

Libertad Digital ha publicado un informe firmado por el Gobierno el 18 de junio de 2025 en el que se niega que las obras de Adamuz concluyeran en mayo. Según su propia redacción, en junio seguían "en ejecución" muchas de ellas. Pero, además, hubo un problema posterior centrado en la falta de coordinación de Adif una vez que ya se había producido el accidente mortal que acabó con la vida de 46 personas.

Pues bien, otro apartado de ese documento señala que varias de las mejoras previstas en materia de "telecomunicaciones" estaban "en ejecución" en ese mes. En concreto estaba sin terminar el sistema de detección de objetos en la vía: "Proyecto Constructivo de Instalación de nuevos equipos de Detección de Caída de Objetos (DCO) en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla y Ramal La Sagra-Toledo. En ejecución".

La cronología de los hechos va a ser decisiva en el caso judicial por el accidente de tren de Adamuz. El Gobierno ha insistido en que se hicieron controles tras las obras. Las propias obras, como ya ha publicado Libertad Digital, fueron acometidas porque había riesgo de "descarrilamiento" y "colisión" en determinados puntos de esa línea de tren. Y en esa línea está Adamuz, el punto donde se ha producido el accidente que ha dejado tras de sí el fatal resultado de 46 fallecidos.

El tramo "en ejecución" en junio

Según la versión del Gobierno, las obras del tramo de Adamuz se finalizaron en mayo de 2025. Pero un documento oficial del Gobierno sellado un mes después de eso, en junio, aseguró que a 18 de junio de 2025 había buena parte de las obras totales de la línea Madrid-Sevilla que no se habían finalizado y, en concreto, justo del tramo Guadalmez–Córdoba, el que Puente dijo que estaba terminado. De hecho, el documento señala expresamente que ese tramo estaba en junio "en ejecución de obra".

Retrasos en telecomunicaciones y sistemas de control

Pero, además, una parte importante de esas obras a efectos de mejora de las telecomunicaciones y, por lo tanto, del control del tren, tampoco estaba terminada. Hay que recordar que el testimonio de los guardias civiles presentes tras el accidente ha permitido saber que llegaron una hora tarde al segundo tren colisionado porque nadie les avisó y sólo descubrieron que eran dos trenes los accidentados, y no uno, porque se encontraron a una víctima andando por las vías.

Pues bien, el citado documento señala que en materia de "Telecomunicaciones fijas, energía y DCO", también hubo retrasos con respecto a la fecha de finalización indicada por Óscar Puente en sus explicaciones dadas tras el accidente de Adamuz. El documento del Gobierno en cuestión, fechado en junio de 2025 señaló lo siguiente sobre las reformas programadas: "Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de renovación de los circuitos de vía FTGS en la LAV Madrid-Sevilla y ramal La Sagra-Toledo". Adjudicado por 21,56 millones de euros (con IVA). Obras finalizadas en julio 2024. "Proyecto Constructivo de Instalación de nuevos equipos de Detección de Caída de Objetos (DCO) en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla y Ramal La Sagra-Toledo". En ejecución. "Proyecto Constructivo de Instalaciones de Videovigilancia (CCTV), Control de Accesos y Anti-intrusión de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla y Ramal La Sagra-Toledo". "Renovación de Red sistema de radio móvil digital específico del ferrocarril (GSM-R) de acceso radio Madrid-Sevilla. Capa B". En ejecución. "Proyecto funcional para la dotación de segunda capa de GSM-R de la línea Madrid-Sevilla". En ejecución. "Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de modificación de las instalaciones de control de tráfico de la estación de Atocha, y Sevilla Santa Justa para la ampliación de vías". En ejecución".

Es decir, que una buena parte de las reformas en esta materia estaban "sin ejecutar".

La versión de Óscar Puente tras el accidente

Hay que recordar que cinco días después del accidente de Adamuz, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dio una rueda de prensa para explicar las obras realizadas en el proceso de renovación del tramo de vía en Adamuz y aseguró que se habían concluido en "mayo de 2025". Puente afirmó que para la "renovación del tramo de Adamuz (tramo Guadalmez–Córdoba dentro de la línea de Alta Velocidad Madrid – Sevilla), Adif sacó a licitación tres expedientes de contratación": Uno, la "mejora integral de la infraestructura por 52,49 millones de euros. Incluía la mejora de todos los trabajos de plataforma, y contó posteriormente con un modificado de 6 millones de euros motivado por el mantenimiento del servicio con la realización de la obra. El adjudicatario fue una UTE formada por Ferrovial, OHL, FCC y Azvi, "la flor y nata de la obra pública española", dijo. Dos, la "renovación de desvíos, por importe de 26,86 millones. Incluía la sustitución de los desvíos de Adamuz, que se renovaron en mayo/junio de 2025 entrando en servicio el 20 de junio" y, tres, la "implantación del ERTMS por importe de 104,72 millones de euros, actualmente en ejecución, siguiendo en vigor el sistema LZB".

Tras ello, y siguiendo la versión de Puente, "la estructura de la vía ha sido objeto de todos los controles de calidad reglamentados, incluidos los exámenes de las 114 soldaduras del tramo, gracias a los cuales se detectan defectos no visibles a simple vista. Estos exámenes incluyen inspecciones visuales, utilización de líquidos penetrantes, pruebas geométricas y evaluación e inspección por ultrasonidos. Todas las soldaduras del tramo recibieron la aceptación por parte del gestor homologado, con el permiso vigente hasta noviembre de 2026". La principal línea de investigación del accidente, sin embargo, apunta a una rotura de la soldadura que habría dejado marcadas las ruedas de varios trenes antes del accidente y tenía, justo antes de la rotura del raíl, un tamaño más que visible: el de una moneda de 50 céntimos.

Dudas sobre el estado real del tramo

Pues bien, las dudas vuelven sobre las versiones oficiales porque un documento también oficial asegura que las obras de ese tramo no estaban terminadas en ese momento. ¿Pudo estar terminado justo el punto de Adamuz y el resto de este tramo no? ¿Se hicieron los controles sobre ese punto y el resto seguía en obras en el mismo tramo? Sea como sea, el documento de balance de las obras exigido por el PP y entregado por el Gobierno en junio de 2025 señala que el tramo estaba en "ejecución de obras".