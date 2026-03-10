Robo en un taller de Jaén: sustraen piezas de oro de gran valor a las puertas de la Semana Santa

Dos años de trabajo perdido por el robo en un taller de bordados de Jaén de 300 piezas bordadas y entre 40 y 50 carretes de oro y plata valorados en 20.000 euros. El hurto ha tenido lugar en el taller de bordados Oliva y Oro, del municipio jiennense de Torredonjimeno, donde los dueños y los trabajadores no han superado aún el duro golpe.

Ha sido el propietario del taller, David Colomo, quien dio la voz de alarma tanto a la Guardia Civil como al 112 al detectar que habían forzado la puerta de entrada, por lo que se cree que el robo tuvo lugar de madrugada.

Cuando entró en el local, descubrió que todo había sido roto y habían sustraído todas las piezas de oro y los trabajos que iban a entregar. "El trabajo de dos años", ha señalado Colomo, que lamenta que a las alturas del año que estamos ya no tienen margen de maniobra para entregar las piezas para esta Semana Santa. Es por ello por lo que ha hecho un llamamiento a las hermandades que les habían contratado, a las que esperan poder llegar a dar su servicio.

Piezas que podrían ser vendidas

El temor del propietario del taller es que ahora esas piezas robadas puedan ser vendidas. Entre ellas está el estandarte de la Macarena de Pulpí, en Almería, que estaba a punto de terminarse, así como una corona de plata de una Virgen, bisutería para la vestimenta de las imágenes, una saya bordada y unas potencias de un Niño Jesús.

Artesanía tras cuya pista ya está la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para detener a los culpables y tratar de recuperar las piezas sustraídas.