El primer traslado de un joven inmigrante desde Canarias a la Península, en el marco del nuevo procedimiento exprés contemplado en la reforma de la Ley de Extranjería, ha sido paralizado. El motivo es que las pruebas óseas de determinación de edad han revelado que el joven tiene 19 años, superando así la mayoría de edad.

El joven, de nacionalidad marroquí, había sido inicialmente identificado como menor de 17 años tras su llegada a Lanzarote el pasado 10 de septiembre a bordo de un barco pesquero que encalló en Órzola, en la costa norte de la isla. Por ello, su traslado a una comunidad autónoma de acogida en la Península ya estaba coordinado y el viaje listo.

A pesar de que el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, había firmado el traslado el lunes, los resultados de la prueba médica han forzado la marcha atrás. Este dictamen es crucial, ya que el procedimiento exprés está diseñado para que los menores migrantes no acompañados sean derivados a recursos de otras comunidades españolas en un plazo máximo de 15 días desde su llegada a Canarias, Ceuta o Melilla.

Aunque el joven será trasladado a la Península, su derivación se efectuará ahora a través del circuito de adultos inmigrantes, y no bajo la tutela de protección de menores. El procedimiento exprés, que se activa tras el informe favorable de la Fiscalía y la validación del menor, otorga al Gobierno de Canarias un plazo de cinco días para coordinar y organizar el viaje una vez firmado el traslado.