Darias bajo fuego: el PP señala la ''gestión crítica'' de los bomberos y exige el fin de los parches

La gestión del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Las Palmas de Gran Canaria ha quedado en entredicho tras publicarse un informe externo, solicitado por el propio consistorio, que certifica las carencias que el Partido Popular lleva años advirtiendo. El documento confirma una realidad preocupante: la falta crónica de personal y mandos impide garantizar la seguridad en los cinco distritos de la capital bajo los tiempos de respuesta exigidos.

La evidencia de una gestión deficiente

El informe detalla que la plantilla actual es de 135 efectivos, una cifra muy alejada de los 179 necesarios según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2022. Esta precariedad obliga al servicio a sostenerse mediante horas extras y refuerzos voluntarios, algo que la portavoz del PP, Jimena Delgado, ha calificado de peligrosa e insuficiente.

Según Delgado, el informe ratifica que el Gobierno municipal de Carolina Darias no ha sabido anticiparse a una crisis estructural que hoy compromete la capacidad de respuesta ante emergencias.

Desorden organizativo y cierres de parques

Más allá de la falta de efectivos, el análisis subraya un profundo desorden organizativo. Desde la creación de la jefatura en 2019, el servicio sufrió fricciones internas y una falta de ocupación en las escalas de mando que ha favorecido la desorganización. Y eso ha conllevado consecuencias directas para los ciudadanos; el cierre intermitente de parques zonales del Puerto y de la Vega de San José es, según el PP, la prueba más evidente de que el sistema actual no funciona en absoluto.

Exigencia de responsabilidad política

Ante el pleno de este viernes, la oposición busca que el equipo de gobierno dé explicaciones sobre el por qué se ha permitido degradar un servicio esencial hasta ese punto. El PP mantiene una postura firme e insiste en que es responsabilidad directa de la Alcaldía desbloquear las vacantes y dotar al cuerpo de la estabilidad necesaria, dejando atrás la improvisación y priorizando la seguridad de la ciudad.