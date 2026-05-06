'Leo', la inteligencia artificial de Canarias para agilizar la burocracia

La Administración canaria ha decidido que ya no basta con simplificar leyes que nadie cumple; ahora se trata de programar la eficiencia. El Gobierno ha presentado a Leo, una inteligencia artificial diseñada para actuar como el primer filtro implacable contra el colapso de expedientes. Leo no es un simple asistente virtual para responder dudas básicas, sino un motor algorítmico integrado en el flujo de trabajo de la Consejería que tiene la misión de masacrar los tiempos de espera que asfixian al sector privado.

Validación en segundos frente a meses de espera

La entrada en juego de Leo supone, en la práctica, el fin del papeleo mecánico. Mientras que un técnico humano podía tardar semanas en cotejar que los certificados, seguros y memorias técnicas de una licencia cumplían con los requisitos formales, este sistema lo resuelve en segundos. Leo realiza una validación técnica instantánea, detectando errores de forma antes de que el expediente siquiera llegue a la mesa de un funcionario. Esto permite que el personal cualificado deje de comportarse como un validador de documentos y empiece a ejercer como un gestor de soluciones, centrando su talento en la toma de decisiones complejas donde la IA no llega.

Para el inversor y el autónomo, Leo es la promesa de la seguridad jurídica 2.0. Uno de los grandes males del Archipiélago ha sido la arbitrariedad: la posibilidad de que un mismo trámite se interpretara de forma distinta según la isla o el despacho. Al basarse en lógica normativa pura, el algoritmo garantiza que la regla sea igual para todos, eliminando la incertidumbre interpretativa que históricamente ha espantado al capital extranjero. Es, en esencia, la tecnología al servicio de la libertad de empresa.

El impacto económico de Leo es directo y cuantificable. Al desbloquear proyectos turísticos, industriales o de energías renovables que llevaban meses, o incluso años, atrapados en un limbo administrativo, la IA acelera el retorno fiscal. Como ya vimos con el informe Impactur, cada hotel que se reforma antes de tiempo gracias a una licencia ágil es dinero que entra de inmediato en la caja pública para pagar sanidad y educación. En definitiva, el Gobierno de Canarias ha entendido que, en 2026, la mejor política de empleo no es una subvención, sino un algoritmo que deje de estorbar a los que quieren crear riqueza.