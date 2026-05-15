Clavijo: "Ser solidario no significa poner en riesgo a nuestra población"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha zanjado este viernes cualquier duda sobre el compromiso de las islas. Tras las críticas recibidas por la gestión de la evacuación del crucero MV Hondius, Clavijo ha sido tajante: nadie puede dar lecciones de solidaridad a un pueblo que demuestra su compromiso cada día. El presidente recordó que Canarias actuó con responsabilidad ante un brote real de hantavirus, priorizando en todo momento la salud pública.

La seguridad como garantía para los canarios

Para Clavijo, defender las garantías sanitarias es un derecho irrenunciable. "Canarias dijo garantía y seguridad para su gente", insistió, dejando claro que ser solidario no es un cheque en blanco para desproteger a la población local. Por lo que el presidente cree que los ciudadanos han entendido perfectamente que no se podía poner en riesgo la estabilidad sanitaria de las islas por una falta de protocolos claros en el puerto de Granadilla.

Evaluación del daño a la marca turística

Más allá del debate político, al Gobierno le preocupa el impacto económico. Por ello, la Consejería de Turismo ya ha puesto a su servicio de estudios a trabajar para evaluar si ha habido un daño real a la marca Canarias como destino seguro. En un sector tan sensible, cualquier sombra de duda sobre la seguridad sanitaria debe ser despejada con datos e informes técnicos para proteger el que es el principal motor de nuestra economía.

El derecho a exigir garantías

Clavijo concluyó que el pueblo canario tiene todo el derecho a pedir seguridad antes de actuar. Tras la acogida y el esfuerzo que las islas realizan constantemente, por ejemplo con el fenómeno migratorio, resulta injusto que se use la "solidaridad" como arma arrojadiza. Para el Ejecutivo canario, la prioridad es y será siempre que cualquier ayuda externa venga acompañada de las máximas garantías para quienes viven en el archipiélago.