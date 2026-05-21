El PP de Haría ve incomprensible el abandono del Charco del Palo

El Partido Popular de Haría ha alzado la voz para defender a los residentes de Charco del Palo, un núcleo del municipio que sufre un progresivo y alarmante abandono por parte del actual grupo de gobierno local. El presidente del Comité Local y portavoz popular, David Álvarez, ha reprochado con dureza que las instituciones sigan "dando la espalda" a una comunidad donde residen de forma habitual más de un centenar de personas y que continúa careciendo de las infraestructuras más básicas.

Para el PP, la situación de desamparo que viven estas familias es insostenible. Los vecinos llevan años trasladando las mismas demandas de mejoras en servicios municipales sin obtener ninguna respuesta efectiva por parte del Ayuntamiento, una dejadez que ya se ha convertido en la tónica generalizada en prácticamente todos los pueblos del municipio tras tres años de absoluto estancamiento.

Presupuesto guardado mientras las calles se deterioran

Desde el Partido Popular consideran "difícilmente justificable" que, pese a disponer de capacidad económica y presupuesto, el Ayuntamiento no haya sido capaz de destinar una partida específica para actuaciones urgentes y prioritarias en la localidad. Entre las demandas más desesperadas de los vecinos se encuentran varias actuaciones básicas.

Entre ellas, destacan la adecuación y asfaltado de unos viales que se encuentran completamente deteriorados, así como la construcción de aceras esenciales para garantizar la seguridad peatonal de las familias y la renovación urgente de una luminaria pública obsoleta que deja el núcleo a oscuras al caer la noche.

"Charco del Palo, como el resto de pueblos del municipio, no puede seguir siendo un lugar al que solo se mira para el cobro de impuestos, pero no para reinvertir en mejoras para sus vecinos", denuncia con firmeza David Álvarez, incidiendo en que no se trata de un simple complejo turístico, sino del hogar de muchas familias conejeras.

Un modelo de gestión ineficaz que castiga al ciudadano

El dirigente popular ha lamentado que detrás de la imagen más pintoresca del municipio existan ciudadanos que se sienten completamente olvidados por sus gobernantes. A juicio de Álvarez, este abandono es el reflejo directo de un modelo de gestión que es incapaz de trasladar los recursos económicos de las arcas municipales a mejoras reales sobre el terreno.

"Resulta incomprensible que un Ayuntamiento con capacidad económica continúe dejando sin resolver actuaciones básicas que afectan directamente a la calidad de vida de los residentes", añade el líder local. Por ello, el PP de Haría insiste en la necesidad inmediata de poner en marcha una actuación planificada y sostenida en el tiempo que permita dignificar los espacios públicos de Charco del Palo y corregir de una vez por todas los años de falta de inversión municipal.