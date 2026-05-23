Los Bonos Consumo Archipiélago inyectan más de cuatro millones en el comercio de Canarias

Los establecimientos de la región han logrado canjear hasta la fecha más de 4,1 millones de euros correspondientes a los Bonos Consumo Archipiélago. Esta cifra representa aproximadamente el 85% del total de los 97.918 cupones que han sido distribuidos por todas las islas, demostrando la alta aceptación de la medida entre la población y los pequeños empresarios locales.

La campaña de venta, que dio su pistoletazo de salida el pasado 28 de abril, se encuentra financiada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. Asimismo, para asegurar un correcto despliegue y una gestión eficiente, la iniciativa cuenta con la estrecha colaboración de las cuatro Cámaras de Comercio con presencia en el archipiélago.

En términos globales, la cantidad económica destinada a este programa supondrá una inyección total de 4.895.900 euros en el tejido comercial de las islas. Este montante se logra a través de la inversión directa que realizan los ciudadanos en los diversos establecimientos adheridos, combinada de manera proporcional con la aportación dineraria que facilita la Administración regional, según ha detallado el propio departamento en un comunicado oficial.

Para garantizar que la campaña logre agotar el cien por cien del presupuesto asignado antes de que finalice en los últimos días del próximo mes de junio, la plataforma virtual habilitada permanece completamente operativa. En este portal oficial, los dueños de los negocios aún pueden tramitar su adhesión a la campaña, mientras que los compradores tienen la posibilidad de consultar de forma rápida y sencilla qué establecimientos disponen todavía de saldo a su favor.

Impulso al comercio local.

El vicepresidente y titular de Economía, Manuel Domínguez, ha querido poner en valor la excelente acogida que está teniendo este programa institucional, subrayando el beneficio mutuo que obtienen tanto los vendedores como los compradores. "Esta campaña ayuda directamente a las familias y también a miles de autónomos y pequeñas empresas que generan empleo y mantienen vivo el tejido comercial canario", ha afirmado Domínguez.

En esta misma línea, el vicepresidente autonómico ha destacado el enorme potencial de lo que considera "una herramienta muy útil" para lograr movilizar el consumo local en un contexto económico que exige apoyo directo a la iniciativa privada. De esta manera, se ofrecen nuevas oportunidades de rentabilidad y supervivencia a miles de pequeños negocios en la región, los cuales conforman una pieza absolutamente esencial para la prosperidad económica del territorio. Como gran novedad en esta edición, el plan de estímulo ha decidido incluir dentro de su plataforma a los emblemáticos mercados tradicionales.