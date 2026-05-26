Más de 100 toneladas de algas retiradas en una semana del litoral de Las Palmas

El servicio de mantenimiento y limpieza de playas del consistorio grancanario ha llevado a cabo una intervención masiva en su litoral durante la última semana. En concreto, los operarios han logrado retirar más de un centenar de toneladas de esta flora oceánica que había invadido la zona del Cono Sur de la capital, un fenómeno que ha provocado la rápida actuación de las autoridades locales ante los posibles problemas de salubridad.

Como hacer frente a la situación actual

La Concejalía de Ciudad de Mar ha decidido reforzar sustancialmente las labores de vigilancia y adecentamiento del espacio costero. El objetivo principal de este operativo extraordinario es mitigar el impacto de la masiva acumulación orgánica que está afectando al barrio marinero de San Cristóbal y a las populares piscinas naturales de La Laja, dos zonas de gran afluencia ciudadana.

Según ha informado la propia institución municipal a través de una nota de prensa, la principal preocupación radica en los efectos perjudiciales derivados de la putrefacción de estos restos vegetales. De esta forma, el Gobierno local pretende evitar bajo cualquier circunstancia que la progresiva descomposición del material afecte a la salud de las personas que residen en el entorno inmediato o de aquellos viandantes que utilizan estos valiosos espacios públicos.

El dispositivo técnico, que en la actualidad se encuentra gestionado por la empresa concesionaria FCC, ha trabajado "de manera intensa" y sin descanso durante todo el pasado fin de semana. Solo en estos dos días, la fuerza de las mareas obligó a los servicios de limpieza a retirar más de 60.000 kilos de seba, concentrando la inmensa mayoría de los esfuerzos operativos en los puntos más críticos de la orografía costera.

En este sentido, las labores más arduas se han focalizado en el núcleo poblacional de San Cristóbal. Los vehículos pesados y el personal a pie han peinado minuciosamente tanto el área colindante al histórico Torreón de San Pedro como la conocida playa de La Puntilla, situada junto al muelle pesquero. Paralelamente, en la playa de La Laja, el operativo ha tenido que retirar enormes montículos vegetales amontonados en el recinto de baño.

Las algas forman parte del ecosistema marino

Desde el departamento de Ciudad de Mar han querido recordar a la población que estas especies botánicas forman una parte intrínseca y fundamental del ecosistema marino del archipiélago. Por este motivo, la institución municipal subraya que su extracción se realiza de forma controlada y solo cuando el exceso de materia orgánica puede suponer un riesgo inminente para el uso del entorno o la seguridad de los ciudadanos.