Un accidente de tráfico en Adeje se salda con un varón de 55 años herido

Un varón de 55 años ha resultado herido de carácter moderado como consecuencia de un siniestro vial ocurrido durante la madrugada en el sur de la isla de Tenerife. El suceso, que consistió en una fuerte colisión entre dos vehículos, tuvo lugar concretamente en el kilómetro 1 de la carretera TF-47, dentro del término municipal de Adeje. La rápida intervención de los servicios de emergencia fue crucial para atender al afectado en los primeros momentos tras el fuerte impacto.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso de auxilio se registró alrededor de las 00:29 horas. De inmediato, se activaron los recursos necesarios y se desplazó hasta el punto exacto una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los facultativos valoraron al herido en el lugar de los hechos y comprobaron que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, motivo por el cual procedieron a su inmovilización y estabilización clínica.

Tras esta primera asistencia médica in situ, el personal sanitario determinó que era imperativo su traslado a un centro médico para una evaluación clínica más exhaustiva. Por ello, la víctima fue evacuada con prontitud a las instalaciones del Hospital del Sur, donde quedó ingresada en el servicio de urgencias para continuar con el tratamiento de las diferentes lesiones sufridas a raíz del violento choque.

En el operativo de emergencias también jugaron un papel fundamental los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife. Su labor se centró en asegurar los vehículos siniestrados, desconectar las baterías para evitar posibles cortocircuitos o incendios de gravedad, y limpiar la calzada de los restos de carrocería y líquidos derramados, garantizando así la seguridad del resto de usuarios de la vía.

Por su parte, agentes de la Policía Local de Adeje y de la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico en ese tramo de la red viaria insular, que quedó parcialmente condicionado durante las labores de rescate y limpieza. La Benemérita ha asumido la instrucción de las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica del accidente y determinar las posibles responsabilidades de los conductores implicados.