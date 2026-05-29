El 112 de Canarias estrena un canal de WhatsApp para alertar de emergencias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, organismo dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo servicio de información directa para los ciudadanos. Se trata del estreno de un canal de difusión a través de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Esta importante iniciativa se ha hecho coincidir de manera estratégica con una fecha muy señalada para la entidad autonómica, puesto que el próximo 30 de mayo celebra el vigesimoctavo aniversario de su creación y de su ininterrumpida labor en el archipiélago.

Bajo el lema '112 Canarias, ahora también en tus chats', el lanzamiento de esta nueva vía de comunicación tiene como principal pretensión reforzar de manera significativa el servicio público de información en materia de emergencias y protección civil. De este modo, los usuarios podrán recibir notificaciones en cualquier momento del día y a cualquier hora. El servicio ha sido prestado por el Cecoes a lo largo de casi tres decenios, exactamente desde que iniciara su vital funcionamiento durante la festividad del Día de Canarias del año 1998, tal y como ha recordado el Ejecutivo regional a través de un comunicado oficial.

La suscripción a este servicio ya se encuentra totalmente operativa y disponible de manera gratuita desde este mismo viernes. Para ello, los ciudadanos tan solo tienen que acceder mediante el enlace proporcionado por la Administración y sumarse al canal. Con esta herramienta tecnológica, la mensajería instantánea se incorpora al ecosistema de comunicación del organismo, que ya mantiene una presencia muy activa y seguida por miles de usuarios en otras redes sociales y plataformas, tales como X, Instagram y Youtube.

El objetivo primordial de esta estrategia digital, según han matizado los responsables autonómicos, es el de informar a la población acerca de los principales incidentes que tengan lugar en la comunidad autónoma de una manera rápida y altamente accesible. Asimismo, se busca profundizar de forma continua en la cultura preventiva de la ciudadanía residente y visitante en las islas. Las personas que decidan unirse a la plataforma también recibirán periódicamente útiles consejos de autoprotección, así como pautas precisas de actuación ante posibles accidentes, diferentes situaciones de riesgo o frente a la llegada de fenómenos meteorológicos adversos.

En este mismo contexto de modernización, el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, ha querido señalar públicamente que la incorporación al entorno de WhatsApp nace con la vocación de estar aún más cerca de la población del archipiélago. En sus propias palabras, el fin es proveer "información útil, clara y directa al alcance de la mano", garantizando que nadie se quede atrás a la hora de recibir alertas críticas. Este tipo de avances subraya el compromiso firme de las instituciones de seguridad ciudadana con la adaptación a las nuevas tecnologías y el servicio constante a la población.

Este moderno sistema de avisos de alerta ciudadana ya está a disposición de cualquier persona que tenga la aplicación instalada en su teléfono móvil o utilice su versión web en ordenadores. Así, todo aquel que desee unirse al citado canal únicamente deberá seguir unos pasos muy sencillos. Una vez se entra en la aplicación, hay que pulsar en el botón de seguir la cuenta, situado por norma general con un color verde en la zona superior derecha de las pantallas. Para maximizar la eficacia del servicio, se recomienda encarecidamente activar la campana de notificaciones, lo que asegurará que los distintos mensajes y avisos urgentes se reciban de forma instantánea mediante una señal sonora en el dispositivo.