La empresa canaria Gesplan aprueba su primera estrategia de inteligencia artificial

La empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, ha dado luz verde a su primera Estrategia de Gobernanza del Dato e Inteligencia Artificial (IA). El propósito central de esta iniciativa es incrementar tanto la competitividad como la eficiencia de la entidad, permitiendo una anticipación efectiva a los futuros retos de su entorno y ofreciendo un valor diferencial en sus servicios.

El consejero regional de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y presidente del Consejo de Administración de Gesplan, Manuel Miranda, ha subrayado la relevancia de esta transformación. Según explicó, la meta es convertir el dato en un verdadero activo estratégico compartido que genere valor añadido y se encuentre perfectamente alineado con los objetivos globales de la organización. De este modo, se busca elevar la excelencia en las funciones que desempeña la compañía pública.

Asimismo, Miranda destacó que el nuevo documento establece seis grandes prioridades que marcarán el rumbo de esta modernización. Entre ellas destacan la mejora de la eficiencia operativa interna, el desarrollo de nuevos productos basados en el tratamiento de información, la democratización del acceso a los datos, el impulso de la transparencia y la garantía innegociable de la seguridad y privacidad.

Por su parte, el consejero delegado de la firma, Miguel Ángel Pérez, señaló que este salto cualitativo responde directamente a las exigencias del entorno actual. "Se trata de un nuevo paso, recogido en el Marco Estratégico Sendero 31, que nos podrá permitir posicionar a Gesplan como un referente regional e internacional en competitividad, mejora continua, resiliencia y transformación digital", apuntó en relación a las nuevas necesidades corporativas.

Innovación en la Gestión

La incorporación de un modelo de gestión orientado por los datos permitirá optimizar de forma clara los procedimientos internos de la entidad y fomentar una cultura tecnológica avanzada. Además, supone un avance para las propias administraciones públicas con las que colaboran. Las ventajas directas incluyen un acceso permanente a los recursos estadísticos, la reducción de costes operativos y la fusión de diversas fuentes de información para conseguir análisis mucho más exhaustivos. Todo ello se traduce en evitar la sobrecarga de la plantilla.

Con la mirada puesta en el futuro a corto plazo, el documento define una detallada hoja de ruta para el periodo 2026-2027. Las principales actuaciones abarcan desde iniciativas organizativas hasta cambios formativos y normativos, enfocados en el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. De esta forma, las innovaciones tecnológicas dejan de ser un mero trámite procedimental para convertirse en pilares del crecimiento institucional.

Para materializar estos propósitos, Gesplan ha previsto medidas concretas e inmediatas. Entre ellas figuran el despliegue de una moderna Plataforma de Analítica e IA empresarial y la constitución de un Comité de Gobernanza del Dato. También se diseñará un plan de formación específico para capacitar a los trabajadores en estas nuevas disciplinas, lo que facilitará la automatización de tareas burocráticas y apoyará técnicamente la toma de decisiones.