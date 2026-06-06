Dos heridos, uno grave, tras chocar su coche contra una ladera en Gran Canaria

Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este martes se ha saldado con dos personas heridas de diversa consideración, después de que el turismo en el que viajaban sufriera una violenta colisión contra una ladera. El suceso ha tenido lugar en la isla de Gran Canaria, concretamente en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, una de las zonas con mayor tránsito de vehículos del sur de la isla.

Según ha informado de manera oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) del 112 de Canarias, los hechos se produjeron poco antes de las cuatro de la madrugada. Específicamente, el centro de control recibió la alerta a las 03:51 horas, informando de un fuerte impacto en el kilómetro 22 de la vía GC-500. De inmediato, se activaron los protocolos de emergencia habituales para este tipo de siniestros viales.

Hasta la zona del siniestro se trasladaron rápidamente los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Al llegar al lugar, el personal médico comprobó la gravedad del accidente y evaluó a las dos víctimas. El conductor o pasajero varón, un hombre de 37 años de edad, presentaba en el momento inicial de la asistencia politraumatismos de carácter grave. Ante la delicada situación clínica, los facultativos decidieron su traslado urgente en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde permanece ingresado recibiendo atención especializada.

Por su parte, la segunda ocupante del vehículo siniestrado, una mujer de 32 años, sufrió policontusiones de carácter moderado. Tras una primera estabilización en el mismo lugar de los hechos, fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para someterse a una revisión exhaustiva y descartar posibles lesiones internas.

La violencia del impacto contra la vertiente de la montaña dejó la carrocería del automóvil severamente deformada. Por este motivo, fue imprescindible la intervención de los bomberos de San Bartolomé de Tirajana. Los efectivos de extinción y salvamento tuvieron que emplear herramientas de excarcelación para liberar a ambos afectados, ya que habían quedado mecánicamente atrapados en el interior del habitáculo y no podían abandonar el coche por sus propios medios.

Finalmente, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se personaron en la carretera para regular la circulación, asegurar la zona y realizar el correspondiente atestado policial. Las autoridades investigan ahora las causas exactas que provocaron la salida de la vía, sin descartar ninguna hipótesis. Además, voluntarios de Protección Civil prestaron apoyo logístico y colaboraron activamente en el dispositivo de seguridad desplegado durante la larga madrugada.