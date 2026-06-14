Cinco heridos, tres de ellos graves, en una colisión múltiple en Lanzarote

Un trágico suceso ha alterado la tranquilidad del fin de semana en las Islas Canarias. Un total de cinco personas, con edades comprendidas entre los 11 y los 52 años, han resultado heridas en la tarde de este sábado tras verse involucradas en una colisión múltiple de vehículos. El aparatoso siniestro ha tenido lugar en la carretera LZ-40, a su paso por el término municipal de Tías, en la isla de Lanzarote.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, los hechos se desencadenaron en torno a las 15:32 horas. En ese momento, la sala operativa recibió una alerta telefónica que informaba del incidente, detallando que debido a la magnitud del impacto, al menos dos de los ocupantes habían quedado atrapados en el interior de los turismos siniestrados. Ante esta situación, se activó de inmediato un amplio dispositivo de rescate y asistencia médica.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente efectivos de los bomberos, quienes tuvieron que emplear material especializado para excarcelar a las dos personas atrapadas en los amasijos de chapa. Simultáneamente, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplegó varias ambulancias de soporte vital básico y medicalizadas para atender a los damnificados sobre el propio terreno antes de proceder a su derivación al centro hospitalario correspondiente.

Tras una primera valoración y estabilización in situ, los facultativos médicos confirmaron que tres de los adultos implicados presentaban un pronóstico grave por la severidad de sus lesiones. Por su parte, el menor de 11 años sufrió diversas contusiones de carácter leve. El quinto herido presentó lesiones de diversa consideración. Todos los afectados fueron trasladados de urgencia en las ambulancias del SUC hasta las instalaciones del Hospital Doctor José Molina Orosa.

Agentes de la Policía Local de Tías y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también acudieron a la zona para asegurar el perímetro y regular el tráfico en la vía, que se vio notablemente condicionado durante las labores de rescate y posterior limpieza de la calzada. Las autoridades competentes han iniciado las diligencias correspondientes para investigar las causas exactas que han provocado este accidente y esclarecer así la dinámica del choque.