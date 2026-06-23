El Cabildo reabre este martes el Parque Marítimo de Vallehermoso para la temporada de verano

La reapertura de estas instalaciones costeras supone el regreso de uno de los espacios de recreo más importantes del municipio, consolidándose como un punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes que buscan disfrutar del litoral gomero durante los meses de verano.

Horario y servicios disponibles

El recinto abrirá de martes a domingo, en horario de 11:00 a 19:00 horas, con las piscinas y la zona de solárium plenamente operativas para el público.

Ubicado en la costa de Vallehermoso, el parque ofrece una alternativa de ocio vinculada al mar y al disfrute al aire libre, convirtiéndose en uno de los principales atractivos turísticos de la zona norte de La Gomera durante la época estival.

Impulso al turismo y a la economía local

La consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, destacó que la reapertura del Parque Marítimo contribuye a fortalecer el atractivo turístico de Vallehermoso y del conjunto del norte de la isla. Además, subrayó que estas instalaciones no solo benefician a quienes buscan espacios de ocio, sino que también favorecen la actividad económica local, especialmente en los sectores comercial y de servicios.

Según explicó la responsable insular, el recinto amplía las opciones de disfrute relacionadas con el litoral y genera un efecto positivo en los negocios del entorno durante los meses de mayor afluencia turística.

Llamamiento al uso responsable

Desde el Cabildo de La Gomera se ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que haga un uso responsable de las instalaciones, respetando las normas del recinto y las medidas de seguridad y salubridad establecidas para garantizar una experiencia segura para todos los usuarios.

Con esta reapertura, el Parque Marítimo de Vallehermoso vuelve a convertirse en uno de los referentes del verano en La Gomera, ofreciendo un espacio de ocio, descanso y disfrute del entorno costero para residentes y visitantes.