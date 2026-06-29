El Cabildo de La Gomera abre ayudas sanitarias de 2,5 millones

El Cabildo de La Gomera ha abierto el plazo para solicitar las ayudas sanitarias y extraordinarias de la nueva convocatoria, dotada con 2,5 millones de euros e incluye gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 28 de julio y forma parte de la línea de apoyo social impulsada por la institución insular, que ha ampliado la cuantía respecto a ejercicios anteriores.

Según ha informado el propio Cabildo, podrán presentarse solicitudes correspondientes a facturas emitidas entre el 21 de noviembre de 2024 y el 26 de junio de 2026, tras la actualización de las bases reguladoras de estas ayudas.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, ha defendido este incremento presupuestario como un esfuerzo para "estar al lado de las familias" y ayudar a afrontar gastos sanitarios que, en muchos casos, no cuentan con cobertura pública.

Curbelo ha señalado además que estas ayudas son "una herramienta necesaria para aliviar la economía de los hogares con más dificultades".

Por su parte, la consejera de Políticas Sociales, Rosa Elena García, ha detallado que las solicitudes podrán presentarse tanto en el Registro del Cabildo como a través de la sede electrónica o en los registros públicos habilitados.

Las ayudas incluyen gastos médicos como consultas, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, tratamientos de fisioterapia, logopedia, psicología o psiquiatría, así como la adquisición de material ortopédico, gafas, lentillas, audífonos, prótesis o medicamentos con prescripción.

También se contemplan ayudas para desplazamientos fuera de la isla cuando el paciente sea derivado a centros sanitarios de referencia.