El Cabildo de Gran Canaria pide ver el eclipse desde la costa para evitar el riesgo forestal

El Cabildo de Gran Canaria ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos que deseen observar el evento astronómico del próximo miércoles, 12 de agosto. La principal directriz de la institución insular es optar por localizaciones seguras y cercanas, priorizando la zona costera y aquellos puntos que ofrezcan una visión despejada hacia el oeste. De esta forma, se busca desincentivar los traslados innecesarios hacia la zona de la Cumbre y otros espacios naturales especialmente vulnerables en esta época del año debido a las altas temperaturas y al consecuente peligro de que se originen fuegos.

En esta línea, el director técnico de Emergencias de la corporación insular, Federico Grillo, ha subrayado que el avistamiento será perfectamente viable desde una amplia variedad de ubicaciones. El único requisito indispensable es contar con un horizonte occidental libre de obstáculos. Por este motivo, el responsable ha insistido en que "no es necesario" ascender a grandes altitudes para disfrutar de unas condiciones de observación óptimas. Desde un enfoque netamente preventivo, Grillo recalca que la alternativa idónea es seleccionar entornos accesibles y distantes del monte.

Ante la previsión de una afluencia masiva de curiosos, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decidido activar el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil. Esta medida de precaución tiene como objetivo primordial garantizar la integridad física de las personas y reducir al mínimo la amenaza de que se declaren focos en áreas de interfaz forestal, un riesgo que se multiplica si concurren condiciones meteorológicas adversas.

La puesta en marcha de este operativo facilitará una labor conjunta mucho más estrecha entre los distintos organismos implicados. Así, se optimizarán las comunicaciones entre las fuerzas de seguridad, los servicios sanitarios, los responsables de carreteras y los agentes de medio ambiente. La corporación insular considera que resulta indispensable buscar un equilibrio razonable entre el indudable atractivo del acontecimiento astronómico y el imperativo de proteger el entorno medioambiental.

Para lograr este propósito, las autoridades han difundido un llamamiento explícito para que se eludan ciertas áreas de alto valor ecológico. En concreto, se aconseja no visitar el Macizo de Tamadaba, los aledaños del Monte Cuevas del Caballero-Moriscos y la Cumbre Central. Se debe prestar una atención particular a la franja que discurre entre la Cruz de Tejeda, el Pico de las Nieves y la Caldera de Los Marteles. Quienes se encuentren en las medianías deberían decantarse por los núcleos urbanos; de hecho, en la localidad de Tejeda, el Museo Elder habilitará un enclave específico y controlado.

Finalmente, los responsables insulares recuerdan que la inmensa mayoría de los siniestros forestales guardan relación directa con la actividad humana. Una alta concentración de personas en plena naturaleza, sumada a los episodios de calor intenso, dispara la probabilidad de ignición. A esto hay que añadir un factor táctico fundamental: si se produjera una emergencia en un área repleta de visitantes, los efectivos se verían obligados a centrar todos sus esfuerzos en la evacuación de los civiles, lo que retrasaría inevitablemente las maniobras de extinción del propio fuego y complicaría el control de las llamas.