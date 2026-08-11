Tegueste rindió honores al campeón Pedri

Desde las cinco de la tarde el municipio tinerfeño se volcó con el futbolista que resultó vital para que España conquistara la Copa del Mundo en Norteamérica. Era una exigencia ineludible que la localidad reconociera la magnitud del logro de su vecino y el acto sirvió para enmarcar un triunfo histórico sin medias tintas.

El reconocimiento puso de relieve la crudeza del camino hacia el éxito profesional. Pedri forjó su carácter en su tierra natal antes de ganarse el puesto en la Unión Deportiva Las Palmas y soportar la enorme presión del Fútbol Club Barcelona. Su figura impone hoy un estándar de rigor y esfuerzo que las nuevas generaciones canarias deben asimilar si realmente aspiran a sobrevivir en el despiadado mundo del deporte de élite.



Una multitud acudió a arropar al centrocampista internacional sin dejar pasar la oportunidad de mostrar su orgullo local. A pesar de haber tocado la cima global superando choques de máxima exigencia como el de Austria en Los Ángeles el jugador preserva sus raíces intactas. Tegueste estuvo hoy a la altura y aplaudió el mérito incuestionable de un campeón que no olvida de dónde viene tras alcanzar la gloria.